കുവൈത്തിലെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി ഇന്ത്യക്കാരൻ ഒടുവിൽ കുടുങ്ങി; പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയത് 38 കേസുകള്‍

കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ കുവൈത്തിൽ 10 ലക്ഷം ദിനാറിന്റെ (26.8 കോടി രൂപ) സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യക്കേസിൽ ഇന്ത്യക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



വിശ്വാസ വഞ്ചന, തട്ടിപ്പ്, മോഷണം, ചെക്ക് കേസ് തുടങ്ങി 38 കേസുകളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്. നേരത്തെ 16 കേസുകളിൽ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായിരുന്നു. സബാഹ് അൽ നാസറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പൊലീസിനെ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. വീസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞശേഷവും 9 വർഷമായി അനധികൃത താമസക്കാരനായി കഴിയുകയായിരുന്നു. തുടർ നടപടികൾക്കായി പ്രതിയെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറി.

English Summary: Kuwait police arrested an Indian expatriate who is involved in 38 criminal cases