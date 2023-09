റിയാദ് ∙ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേള 28 മുതൽ ഒക്ടോബർ 7 വരെ കിങ് സൗദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപസിൽ നടക്കും. ഒമാൻ അതിഥി രാജ്യമാകും. 30ലേറെ രാജ്യങ്ങളിലെ 1800ലേറെ പ്രദർശകർ പങ്കെടുക്കും. 200ലേറെ പരിപാടികളും ഒരുക്കി. സംഗീത വിരുന്ന് ഉൾപ്പെടെ വിനോദ പരിപാടികളും ഉണ്ടാകും. മലയാളം ഉൾപ്പെടെ 5 ലക്ഷത്തിലേറെ പുസ്തകങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കും.

English Summary: Riyadh international book fair to kick off on September 28.