സാഹസിക വിനോദപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായ 'റൂഫ് വോക്' നവംബര്‍ രണ്ടിന് തുറക്കും

അബുദാബി∙ സാഹസിക വിനോദപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായ ഫെറാരി വേള്‍ഡിലെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണങ്ങളിലൊന്നായ 'റൂഫ് വോക്' നവംബര്‍ രണ്ടിന് തുറക്കും. പാര്‍ക്കിന്റെ ചുവന്ന മേല്‍ക്കൂരയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് യാസ് ദ്വീപിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകള്‍ ആസ്വദിക്കാന്‍ സന്ദര്‍ശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് താപനില കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതോടെ ഒട്ടുമിക്ക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും അതിന്റെ പുതിയ പതിപ്പുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുബായ് ഗ്ലോബല്‍ വില്ലേജ്, മിറാക്കിള്‍ ഗാര്‍ഡന്‍, ദുബായ് സഫാരി പാര്‍ക്ക് എന്നിങ്ങനെ ജനപ്രിയ വിനോദ ആകര്‍ഷണങ്ങളെല്ലാം വൈകാതെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.



ദുബായ് ഗ്ലോബല്‍ വില്ലേജ് അടുത്ത മാസം 18-ന് തുറക്കും. ഷാര്‍ജ സഫാരി പാര്‍ക്കില്‍ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴം മുതലും ദുബായ് ഗാര്‍ഡന്‍ ഗ്ലോ ഈ മാസം 15 മുതലും സന്ദര്‍ശകരെ വരവേറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: 'Roof Walk', a destination for adventure lovers, will open on November 2