മീലാദിൽ അതിഥിയായി ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ

ഫുജൈറ ∙ പ്രവാചക ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫുജൈറയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അൽ ബദ്ർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ അതിഥിയായി സമസ്ത സെക്രട്ടറിയും മഅദിൻ അക്കാദമി ചെയർമാനുമായ സയ്യിദ് ഇബ്‌റാഹീമുൽ ഖലീൽ അൽ ബുഖാരി എത്തി. ഫുജൈറ കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ശർഖി സ്വീകരിച്ചു.

ഫുജൈറ ക്രിയേറ്റീവ് സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ യുഎഇ, ഈജിപ്ത്, ഒമാൻ, സിറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഘങ്ങളുടെ ദഫ്, കലാപ്രദർശനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായി. അൽ ബദ്‌റിന്റെ ഭാഗമായി ഫുജൈറ കിരീടാവകാശി സ്‌പോൺസർ ചെയ്ത സ്‌കോളർഷിപ് ജേതാക്കളെ ആദരിച്ചു. അറബി കാലിഗ്രഫി, കാലിഗ്രഫി പെയിന്റിങ്ങുകൾ, സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രവാചക ജീവചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥ പറച്ചിൽ എന്നിവയും നടന്നു.

മീലാദ് ആഘോഷങ്ങൾ പ്രവാചക സന്ദേശങ്ങൾ പഠിക്കാനും പകർത്താനും കാരണമാകുമെന്ന് ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മികച്ച രീതിയിൽ മീലാദ് ആഘോഷം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഫുജൈറ ഭരണകൂടത്തെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.

