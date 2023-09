വീട്ടിലെത്തി ആദരിച്ച് അബുദാബി കിരീടാവകാശി; ‘അൽനെയാദിയുടെ നേട്ടം യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനം’

അബുദാബി ∙ യുഎഇ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി സുൽത്താൻ അൽ നയാദിയെ അൽഐനിൽ ഉമ്മുഗാഫയിലെ വീട്ടിലെത്തി ആദരിച്ച് അബുദാബി കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ 6 മാസത്തെ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ചരിത്രം രചിച്ചതിന് അൽ നയാദിനെ കിരീടാവകാശി അഭിനന്ദിച്ചു. നെയാദിയുടെ നേട്ടം യുഎഇക്ക് അഭിമാനമാണെന്നും പറഞ്ഞു.



അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അതിലൂടെ നേട്ടം കൈവരിക്കാനും ശേഷിയുള്ളവരാണ് യുവാക്കൾ. അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാർഥതയും ഇപ്പോഴിതാ ബഹിരാകാശത്തോളം ഉയർന്നു. നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും യുഎഇ കഴിവ് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വദേശി യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമാവുകയാണ് നെയാദിയുടെയും ഹസ്സ അൽ മൻസൂരിയുടെയും നേട്ടങ്ങൾ.

ദൗത്യം വിജയകരമാക്കാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം നടത്തിയ പ്രയത്‌നങ്ങളെയും അഭിനന്ദിച്ചു. ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശക്തിപകരുന്നതാണ് അൽ നയാദിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും നേട്ടമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നെയാദിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അൽഐനിൽ പൗരസ്വീകരണം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ബഹിരാകാശ ദൗത്യം വിജയകരമായി 18ന് യുഎഇയിൽ ഇറങ്ങിയ നെയാദിക്ക് രാജകീയ വരവേൽപാണ് നൽകിയത്.

English Summary: ‏Sheikh Khaled congratulated Sultan Al Neyadi and other members of the family on the success of the historic mission.