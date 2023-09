ഓഫറുകളിൽ തൂക്കവും അളവും കുറവെന്ന് ആക്ഷേപം

അബൂദാബി∙ വിലക്കുറവിൽ വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് അളവ് തൂക്കത്തിൽ തട്ടിപ്പെന്നു പരാതി. വിലക്കുറവിന്റെ വമ്പൻ ഓഫറുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു വിൽക്കുന്ന പല സാധനങ്ങൾക്കും അളവിലും തൂക്കത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് പരാതി.



ചുരുക്കത്തിൽ ഓഫർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു രൂപയുടെ പോലും ലാഭമില്ല. ചിലതിൽ തൂക്കം വെട്ടിക്കുമ്പോൾ ചിലതിന്റെ കനം നേർപകുതിയായി കുറയ്ക്കുകയാണ്. പലതിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലും കുറവുണ്ടായെന്ന് ജനങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞു. ഒരു കമ്പനിയുടെ ടിഷ്യു പേപ്പറുകൾ ഓഫർ പായ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിയപ്പോൾ മുൻപ് ലഭിച്ചതിന്റെ നേർ പകുതി കനത്തിലുള്ള പേപ്പറുകളാണ് ലഭിച്ചതെന്നു ഒരു ഉപഭോക്താവ് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന തൂക്കത്തിൽ 20% കുറച്ചാണ് വിലക്കുറവിലെ വിൽപനയെന്നു കണ്ടെത്തി. അരിക്കു പോലും ഇതേ അനുഭവമുണ്ടായതായി പറയുന്നു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പായ്ക്കിനെക്കാൾ ചെറുതാക്കിയാണ് വിലക്കുറവിൽ അരി വിൽക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഓഫർ പായ്ക്ക് വാങ്ങിയതിൽ അരി മുഴുവൻ പൊടിഞ്ഞിരുന്നതായും പരാതിക്കാർ പറയുന്നു.

വൻ വിലക്കുറവ് അവകാശപ്പെട്ട സോപ്പിന് മുൻപുള്ളതിനെക്കാൾ 20% ഭാരം കുറവാണെന്നു കണ്ടെത്തി. ഓഫറുകൾ നോക്കി വാങ്ങുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നു ജനങ്ങൾ പറയുന്നു. പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീം വാങ്ങിയതിൽ പോലും തട്ടിപ്പ് പ്രകടമാണ്. ഗാർഹിക ശുചീകരണ സ്പോഞ്ചും നിലവാരം കുറച്ചാണ് വിലക്കുറവിൽ വിൽക്കുന്നത്. ഒരു അലക്ക് പൊടിയുടെ പായ്ക്കറ്റ് ഭാരം 25% കുറച്ചിരിക്കുന്നു.

നിർമാണത്തിലേയോ പായ്ക്കിങ്ങിലേയോ അപാകതയാവാം ഇത്തരം പരാതികൾക്ക് അടിസ്ഥാനമെന്നാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലപാട്. ചില കമ്പനികളുടെ ഉൽപന്നങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം പരാതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ചില കമ്പനികളുടെ മാർക്കറ്റിങ് തന്ത്രം വിപണികളോടുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന അഭിപ്രായവും വ്യാപാരികൾക്ക് ഉണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾ പതിയെ ഇത്തരം ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് പിൻവലിയുമെന്നു അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

