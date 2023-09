മലയാളി തീർഥാടകൻ സൗദിയിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു

ജിദ്ദ ∙ ഉംറ തീർഥാടനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങാനായി ജിദ്ദയിലെ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ആലപ്പുഴ പട്ടണക്കാട് സമീർ മൻസിലിൽ ഹസൻ ബീരാ‍ൻ (72) അന്തരിച്ചു. പരേതയായ ജമീലയാണ് ഭാര്യ. മക്കൾ: ഷമീർ (യുഎഇ), ഷെറീന, ഷെറീജ. മരുമക്കൾ: സുധീർ (സൗദി), അനസ്, സുറുമി.



