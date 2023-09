പ്രവാസികൾ കുടുംബത്തെ നാട്ടിലേക്കയച്ചത് തിരിച്ചടി; 'വിയർക്കാൻ' തുടങ്ങി ബഹ്റൈനിലെ എസി -റഫ്രിജറേറ്റർ സർവീസ് മേഖല

മനാമ ∙ കടുത്ത വേനലിലും ബിസിനസ് ഇല്ലാതെ കിതയ്ക്കുകയാണ് എസി, റഫ്രിജറേറ്റർ റിപ്പയറിങ് മേഖല. ഈ വർഷം കടുത്ത വേനലിൽ പോലും ബിസിനസ് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ ഈ രംഗത്ത് തണുപ്പുകാലം വലിയ ആശങ്ക തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് വിപണിയാണ് എസി, ഫ്രിജ് റിപ്പയറിങ് സർവീസ് മേഖല. എയർകണ്ടീഷണറുകളുടെ റിപ്പയറിങ്, സർവീസ്, പുതിയവ ഫിറ്റ് ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലും നടക്കുന്നത് വേനൽക്കാലത്താണ്. വേനലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കെട്ടിട ഉടമകൾ എസി സർവീസ്, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവ ചെയ്യുന്നു.

ചിത്രം: സ്‍പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്

കടുത്ത ചൂടിലാണ് എസിയും റഫ്രിജറേറ്ററുകളും കേടാവുന്നത് എന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ റിപ്പയറിങ് കൂടുതലും വരുന്നത് വേനൽക്കാലത്താണ്. എന്നാൽ കടന്നുപോയ വേനൽക്കാലത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചത്രയും ബിസിനസ് ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു. തണുപ്പ് കാലം എത്താറായതോടെ ഇനി ഈ വർഷം ബിസിനസ് പച്ച പിടിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന പല വർക്ക് ഷോപ്പുകളും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തന രഹിതമാണെന്നും കോവിഡിന് ശേഷം ഈ മേഖലയിൽ പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഗുദൈബിയയിൽ എസി റിപ്പയറിങ് ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശി പറഞ്ഞു.

ചിത്രം: സ്‍പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്

പ്രധാന വരുമാനം പ്രവാസികൾ; പലരും കുടുംബത്തെ പറഞ്ഞയച്ചത് തിരിച്ചടിയായി

പ്രധാനമായും പ്രവാസികളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ബിസിനസാണ് മലയാളികൾ നടത്തുന്ന എസി റിപ്പയറിങ് ഷോപ്പുകളിൽ നടക്കുന്നത്. ബഹ്‌റൈനിലെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചതോടെ വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രവാസികളും കുടുബത്തെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച് ഒറ്റമുറികളിൽ താമസമാക്കി. അതോടെ എസി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കുറയുകയും ഈ രംഗത്തെ അത് സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. മുൻപ് നാലും അഞ്ചും മുറികളിൽ എസി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നവർ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടുമെന്നുള്ളത് കാരണം ഉപയോഗം വളരെ കുറച്ചു.

'കടയിൽ നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന വർക്ക് ഓർഡർ വളരെ കുറവ് ആയിരുന്നു. ഹിദ്ദ്, സാർ, സീഫ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്‌ഥിരമായി കിട്ടിയിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ എസി സർവീസ് ജോലികൾ ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തവണ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായത്. എന്നിട്ടുപോലും തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഖേദമുണ്ട്. എട്ടു പേരാണ് ജോലിക്ക് ഉള്ളത്'. പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ കണ്ടു തണുപ്പ് കാലം ആകുമ്പോൾ പകുതി പേരോടും അവധി എടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഗുദൈബിയയിലെ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉടമ പറഞ്ഞു.

ഗ്യാസ് വില വർധിച്ചു, ലൈസൻസ് ഫീ കൂടി

മുൻപ് എസി, റഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫ്ലോറോൺ (Chlorofluorocarbons) ഗ്യാസ് ആയിരുന്നു. അതിന് വിലക്കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓസോൺ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം ഇല്ലാത്തത് കാരണം കുറച്ചു കൂടി വില കൂടിയതും ഇപ്പോൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ആർ-134എ ഗ്യാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. എന്നാൽ സർവീസ് ചാജ്ജുകൾ പഴയ നിരക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരുത്താനും കഴിയുന്നില്ല. വർക്ക് ഷോപ്പ് വാടക, ജിഎസ്ടി, തൊഴിലാളികളുടെ ഇൻഷൂറൻസ് എന്നിവയുടെ വർധനയും ഈ മേഖലയെ ബാധിച്ചു. സ്വന്തമായി ലൈസൻസ് പോലും ഇല്ലാതെ മറ്റു രാജ്യക്കാരായ ചിലർ വാഹനങ്ങള്‍ മൊബൈൽ സർവീസ് കടകൾ ആക്കി ചെറിയ നിരക്കിൽ ജോലികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും അംഗീകൃത എസി വർക്ക് ഷോപ്പുകൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.

