ദുബായ് ഗ്രാൻഡ് മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി

ദുബായ്∙ മർകസിന്റെ കീഴിൽ ദുബായ് ഹൂർ അൽ അൻസിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന് ഒരുക്കങ്ങങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. 22 വർഷമായി ദുബായിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന് ഇപ്രാവശ്യവും ആയിരങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുമെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

ജി സി സി യിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപൺ സ്റ്റേജ് പരിപാടി കൂടിയാണിത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ലീഡേഴ്‌സ് മീറ്റ്, അതിഥി സന്ദർശനം, വൊളന്റിയേഴ്‌സ് മീറ്റ്, ഗൃഹ സമ്പർക്കം, ഫാമിലി സംഗമം എന്നിവ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അറബ് നേതാക്കൾ, ഗായകർ, ബിസിനസ് പ്രമുഖർ, മത നേതാക്കൾ, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നായകർ സംബന്ധിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ എക്‌സലൻസി അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കും. മമ്പാട് അബ്ദുൽ അസീസ് സഖാഫി (ചെയ.) യഹ്‌യ സഖാഫി ആലപ്പുഴ (ജനറൽ കൺ), ഹാറൂൺ ഹാജി കുറ്റിച്ചിറ (ഫിനാൻസ് കൺ). എ. കെ. അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ കട്ടിപ്പാറ, അബ്ദുസ്സലാം സഖാഫി വെള്ളലശ്ശേരി, മുഹമ്മദലി സൈനി, സുലൈമാൻ കന്മനം, ഫസൽ മട്ടന്നൂർ, മുനീർ ബാഖവി, ഉമർ നിസാമി, കരീം തളങ്കര, സയ്യിദ് ഇല്യാസ് അഹ്‌സനി (വൈസ് ചെയ), മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി കണ്ണപുരം, നിയാസ് ചൊക്ലി, നസീർ ചൊക്ലി, എൻജിനീയർ നഈം മാമ്പ, അഷ്‌റഫ് പാലക്കോട്, ഷഫീഖ് എറണാകുളം, മുസ്തഫ കന്മനം, നൗഫൽ അസ്ഹരി, മുസ്തഫ ചേലേമ്പ്ര, റഷീദ് ചേലേമ്പ്ര, അസീസ് ഹാജി പാനൂർ (കൺ), അബ്ദുസ്സലാം മാസ്റ്റർ, നൗഫൽ കുനിയിൽ, ജുനൈസ് സഖാഫി, അൻവർ സാദത്ത്, അസ്‌ലം ചൊക്ലി, സിദ്ദീഖ് ബാലുശ്ശേരി, മൂസ സഖാഫി കടവത്തൂർ, ഇസ്മായിൽ കക്കാട്, ശകീർ കുനിയിൽ, അബ്ദുൽ അഹദ്, റിയാസ് കെ ബീരാൻ, ജലീൽ നിസാമി, അൻസാരി കക്കാട്, മുജീബ് കോട്ടോപ്പാടം, നിസാമുദ്ധീൻ നൂറാനി, ഉബൈദ് സഖാഫി, അബൂബക്കർ അഹ്‌സനി, നുഹ്മാൻ ശാമിൽ ഇർഫാനി (സബ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ) എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വാഗതസംഘം കമ്മിറ്റി ആണ് വിപുലമായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. വിശാലമായ കാർ പാർക്കിങ്, സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രോഗ്രാം കാണാനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവ ഒരുക്കിയതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

