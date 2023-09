ദോഹ∙ ഇസ്‌ലാമിക ലോകത്തിന്റെ 2030ലെ സാംസ്‌കാരിക തലസ്ഥാനമായി ലുസെയ്ൽ നഗരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദോഹയിൽ നടക്കുന്ന ഇസ്‌ലാമിക് വേൾഡ് എജ്യൂക്കേഷനൽ, സൈന്റിഫിക്, കൾചറൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ (ഇസെസ്‌കോ) 12-ാമത് സമ്മേളനത്തിലാണ് ലുസെയ്ൽ നഗരത്തെ സാംസ്‌കാരിക തലസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വരും വർഷങ്ങളിലേക്കായി 6 നഗരങ്ങളെയാണ് ഇസ്‌ലാമിക ലോകത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക തലസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2024ൽ അസർബൈജാനിലെ ഷുഷ, 2025 ൽ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനിലെ സമർഖണ്ട്, 2026 ൽ പലസ്തീനിലെ ഹെബ്രോൺ, അബിദ്ജനിലെ കോട്ടെ ഡി ഇവോയർ, 2027ൽ ഈജിപ്തിലെ സിവ എന്നിവയാണ് മറ്റ് 5 നഗരങ്ങൾ.

രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്ര സാംസ്‌കാരിക വിളക്കുമാടമായാണ് ലുസെയ്ൽ നഗരത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. സമ്പന്നമായ പൈതൃകത്തിൽ നിന്നും സാംസ്‌കാരിക മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് നഗരത്തിന് ലുസെയ്ൽ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും അപൂർവമായ പൂക്കളുമായും ഈ പേര് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നഗരത്തിന്റെ സവിശേഷതയും ദോഹയുടെ പൈതൃകവും ആധുനികതയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുള്ളതാണ് ലുസെയ്ൽ എന്ന പേര്. 38 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ലുസെയ്ൽ നഗരത്തിൽ 4 ദ്വീപുകൾ, 19 മൾട്ടി-പർപസ് റസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകൾ, വിനോദ, വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയാണുള്ളത്. 22 ലോകോത്തര ഹോട്ടലുകളുമുണ്ട്.

പാർക്കുകൾ, തിയറ്ററുകൾ, ഫിറ്റ്‌നസ് സെന്ററുകൾ, സിനിമ തിയറ്ററുകൾ തുടങ്ങി ആതിഥേയത്വം, ടൂറിസം, നിക്ഷേപം എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ, ആഡംബരങ്ങളുടെ നഗരമാണിത്. 80,000 പേർക്കുള്ള ഇരിപ്പിട ശേഷിയുള്ള 22-ാമത് ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച, ലോകകപ്പ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയായ ലുസെയ്ൽ സ്റ്റേഡിയവും ഇവിടെയാണ്. വരും വർഷങ്ങളിലായി പുതിയ ലുസെയ്ൽ മ്യൂസിയം തുറക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിലാണ് അധികൃതർ.

English Summary: Lusail chosen as the 2030 cultural capital of the Islamic world.