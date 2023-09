നബിദിനം: ഇന്ത്യന്‍ എംബസി വ്യാഴാഴ്ച അവധി

മസ്‌കത്ത്∙ നബിദിനം പ്രമാണിച്ച് മസ്‌കത്ത് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി വ്യാഴാഴ്ച അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. കോണ്‍സുലാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് 98282270 എന്ന നമ്പറിലും കമ്യൂണിറ്റി വെല്‍ഫെയര്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് 80071234 (ടോള്‍ ഫ്രീ) എന്ന നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.



English Summary: Nabi Day is a holiday at the Indian Embassy of Muscat on Thursday.