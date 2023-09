ഷാർജ∙ കൽബാ തീരത്തേയ്ക്ക് ഷാർജയിൽ നിന്ന് പുതിയ ബസ് സർവീസ്. ഇന്നലെ (26) മുതൽ റുഗൈലത് റോഡിലൂടെ ബസ് റൂട്ട് നമ്പർ 66 കൽബ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചതായി ഷാർജ റോഡ‍്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട് അതോറിറ്റി(എസ് ആർടിഎ) അറിയിച്ചു.



∙ ഷാർജ ബസ് റൂട്ട് 66

റുഗൈലത് റോഡിലൂടെ 12 സ്റ്റേഷനുകൾ സ്പർശിച്ച് ഷാർജ ബസ് റൂട്ട് 66 സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

1.കോർണിഷ് 1

2. കോർണിഷ് 2

3. ബൈത് ഷെയ്ഖ് സഈദ് ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖാസിമി

4. താബിത് ബിൻ ഖൈസ് പള്ളി

5. കൽബ മെഡിക്കല്‍ സെന്‍റർ

6. എത്തിഹാദ് കൽബ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്

7. കൽബ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ 1

8. കൽബ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ 2

9. അൽ സാഫ് 7

10. ഗവ.കെട്ടിടങ്ങൾ

11. കൽബ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട്

12. ഖത് മത് മിലഹാ ബോർഡർ

∙ ബസ് സമയക്രമം

കോർണിഷ് 1 സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രാവിലെ 7.30 മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 9 വരെ.

ഖത് മത് മിലഹ പോയിന്‍റിൽ നിന്ന് രാവിലെ 8 മുതൽ രാത്രി 9.30 വരെ.

English Summary: New bus service from Sharjah to Kalba coast