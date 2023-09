മോഡൽ ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഒമാൻ പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണം

മസ്‌കത്ത്∙ ഒമാനിലെ ആദ്യ ലയൺസ് ക്ലബ് ആയ മോഡൽ ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഒമാൻ 2023 -24 വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ ഭാരവാഹികൾ സ്ഥാനമേറ്റു. പുതിയതായി ക്ലബിൽ ചേർന്നവർക്കുള്ള അംഗത്വ വിതരണം, 2023 -24 വർഷത്തേക്കുള്ള സർവീസ് പ്രോജക്ട് ഉദ്ഘാടനവും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു.



പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി, ക്ലബ്ബിന്റെ ജില്ലാ ഗവർണർ എംജെഎഫ് ലയൺ ബിനോ ഐ കോശി , ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി എംജെഎഫ് ലയൺ മാർട്ടിൻ ഫ്രാൻസിസ് ,ക്യാബിനറ്റ് ട്രെസ്സുറെർ ലയൺ പ്രസന്നൻ കെ പണിക്കർ തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യ അതിഥികളായിരുന്നു. ക്ലബിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശകലനവും ക്ലബ് ഒമാനിലും ഇന്ത്യയിലുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദീകരണവും മുൻ പ്രസിഡന്റ് PMJF ലയൺ ജയശങ്കർ

നടത്തി. പുതിയ ക്ലബ് ഭാരവാഹികളായ പ്രസിഡന്റ് P MJF ലയൺ കെ പി മഹേഷ് , സെക്രട്ടറി ലയൺ ഷിബു ഹമീദ് , ട്രെഷറർ ലയൺ രജ്ജിത് S , അഡ്മിൻ. ലയൺ ലിജു ജോസഫ് ക്ലബ് ഡയറക്ടർ മാരായ P MJF ലയൺ റെജി കെ തോമസ് , P MJF ലയൺ തോമസ് എന്നിവരുടെയും മറ്റു അധികാരികളുടെയും സ്ഥാനാരോഹണം,പുതിയാതായി ക്ലബിൽ ചേർന്ന അംഗങ്ങൾക്കുള്ള അംഗത്വ വിതരണവും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകളും ഡിസ്ട്രിക്ട് 318 ബി ഗവർണർ എംജെഫ് ലയൺബിനോ ഐ കോശി യുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്നു.

നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സർവീസ് പ്രോജക്ടുകളുടെ ഉദ്ഘാടനവും, മോഡൽ ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഒമാൻ ജില്ലാ അധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുവാൻ പോകുന്ന ജീവ കാരുണ്യ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കയുള്ള സംഭാവന ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി മഹേഷ് ജില്ലാ ഗവർണർക്ക് കൈമാറി. വിപുലമായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥി കളും ലയൺസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷനൽ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റിയും, അത് നടത്തിപ്പോരുന്ന വിശാലമായ സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങളെപ്പറ്റിയും സംസാരിച്ചു.

ഗസ്റ്റുഓഫ് ഹോണർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ലയൺ ബിനോ ഐ കോശി , ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി എംജെഎഫ് ലയൺ മാർട്ടിൻ ഫ്രാൻസിസ് ,ക്യാബിനറ്റ് ട്രെസ്സുറെർ ലയൺ പ്രസന്നൻ കെ പണിക്കർ എന്നിവർക്ക് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ്കെ പി മഹേഷ് മൊമെന്റോ നൽകിആദരിച്ചു.പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ മനോജ് രാജൻ ഈ പരിപാടികളുടെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച മറ്റു വ്യക്തികളെയും പ്രസിഡന്റ് ആദരിച്ചു. ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി മഹേഷ് , ക്ലബ് ഡയറക്ടർമാരായ രജി കെ തോമസ്, ജോൺ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. സെക്രട്ടറി ഷിബു ഹമീദ് നന്ദി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായതായി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി മഹേഷ് അറിയിച്ചു. ശേഷം അത്താഴ വിരുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Model Lions Club of Travancore Oman induction of new office bearers