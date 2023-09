നാട്ടിലെ ഗായകനും റീൽസ് താരവും, കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ ഖത്തറിലെത്തിയപ്പോൾ 'ഒട്ടക പരിപാലനം'; വഞ്ചനയിൽ അകപ്പെട്ട ദുരിതജീവിതത്തിന് മോചനം

റിയാദ് ∙ തൊഴിൽത്തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി മരുഭൂമിയിൽ ഇടയന്മാരായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവന്ന ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി മലയാളി സാമൂഹികപ്രവർത്തകൻ. യുപി സ്വദേശികളായ അഫ്സൽ (25), റാം ഗുലാബ് ശർമ (32) എന്നിവരാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും ഇന്ത്യൻ എംബസി സാമൂഹികക്ഷേമ വിഭാഗം വൊളന്റിയറുമായ സിദ്ദീഖ് തൂവൂരിന്റെയും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും ഇടപെടലിലൂടെ നാട്ടിലെത്തിയത്. നാട്ടിലെ ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ വഞ്ചനയിൽപെട്ട് മരുഭൂമിയിലെത്തി ഒട്ടകത്തെ മേയ്ക്കുകയായിരുന്നു യുവാക്കളെന്ന് സിദ്ദീഖ് പറയുന്നു. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ മരുഭൂമി മേഖലയിൽനിന്നാണ് സൗദി പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇരുവരെയും രക്ഷിച്ചത്.

∙ നാട്ടുകാരുടെ ജൂനിയർ ഗുൽഷൻ കുമാർ; മരുഭൂമിയിൽ ഒട്ടക ഇടയൻ

സംഗീത ആൽബം–കസെറ്റ് നിർമാതാവും ഗായകനുമായ ഗുൽഷൻ കുമാറിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനായ റാം ഗുലാബ് ഗാനമേളകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ പാടിയാണ് പേരെടുത്തത്. റീൽസ് താരംകൂടിയായ റാമിനെ ജൂനിയർ ഗുൽഷൻകുമാർ എന്നായിരുന്നു നാട്ടുകാർ വിളിച്ചിരുന്നത്. ഭാര്യയും കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ പോറ്റാനാണ് നാട്ടിലുള്ള ഒരു ട്രാവൽ എജൻസി മുഖേന ഖത്തറിലേക്കു ഹൗസ് ഡ്രൈവർ വീസ തരപ്പെടുത്തിയത്. അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ, സ്പോൺസർ റാമിനെ അതിർത്തി കടത്തി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ നാരിയ എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള മണൽ പ്രദേശമായ സറാറിലെത്തിച്ചു. ഒട്ടകങ്ങളെ നോക്കുകയായിരുന്നു ജോലി. ചതിക്കപ്പെട്ടെന്നു മനസ്സിലായെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനാവുമായിരുന്നില്ല. കുറച്ചുനാളുകൾക്കു ശേഷം ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഫോൺനമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് വിളിച്ചു. തന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു,

എംബസി ‌‌അധികൃതർ റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് വിവരം കൈമാറി. അവർ റാമിനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കാൻ സിദ്ദീഖ് തുവൂരിനെ നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. സിദ്ദീഖ് റാംഗുലാബിന്റെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു ലഭിച്ച ലൊക്കേഷൻ പ്രകാരം, സറാറിൽനിന്ന് ഏറെ ദൂരെ മരുഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഗുലൈബ് എന്ന പ്രദേശത്താണ് റാമെന്നു മനസ്സിലാക്കി. തുടർന്ന് സറാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ കത്ത് നൽകി. അവിടെനിന്നുള്ള രണ്ടു പൊലീസുകാരും സിദ്ദീഖിനൊപ്പം റാം ഗുലാബിനെ തിരയാനിറങ്ങി. അന്ന് രാത്രി 12 വരെ തിരഞ്ഞു. ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ‌ വച്ച് മരുഭൂമിയിലെ പല മസറകളിലും (ഒട്ടക-ആട് ഫാം) അന്വേഷിച്ചുവെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. അവർ റാം ജോലി ചെയ്യുന്ന മസറയിലും എത്തിയിരുന്നു. പൊലീസും ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും എത്തിയത് അറിഞ്ഞ ഫാമിലെ സുഡാനി സൂപ്പർവൈസർ റാം ഗുലാബിന്റെ ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങിയ ശേഷം അയാളെ ഒളിപ്പിച്ചുനിർത്തുകയായിരുന്നു.

വീണ്ടും പൊലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ ഗുലാബിനെ കണ്ടെത്തി സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു. ഖത്തർ സ്വദേശിയായ സ്പോൺസറുടെ പ്രതിനിധി സ്റ്റേഷനിലെത്തി റാമിന്റെ പാസ്പോർട്ട് കൈമാറി. രണ്ടുമാസത്തെ ശമ്പളം ലഭിക്കാനുണ്ടായിട്ടും തിരികെ നാട്ടിലെത്തിയാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു ഗുലാബ് പറഞ്ഞത്. ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയ ശേഷം പൊലീസ് ഗുലാബിനെ സിദ്ദീഖിന് ഒപ്പം അയച്ചു.

∙ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സഹായവുമായി സൗദി പൊലീസ്

നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട അഫ്സൽ, പ്രായമായ മാതാവും ഇളയ സഹോദരങ്ങളുമടങ്ങിയ കുടുബത്തിന് താങ്ങും തണലുമാവാനാണ് കുവൈത്തിലേക്കു പോയത്. ബിഎ ബിരുദധാരിയായ അയാളും ഹൗസ് ഡ്രൈവർ വീസയിലായിരുന്നു കുവൈത്തിലെത്തിയത്. ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയാണ് നാട്ടിലെ ഏജൻസി വീസയ്ക്കായി വാങ്ങിയതെന്ന് അഫ്സൽ പറഞ്ഞു. കുവൈത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച നിന്നതിനു ശേഷം സ്പോൺസർ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഖരിയത്ത് അൽ ഉലയയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മിഷല്ല മരുപ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചു. ഒട്ടകങ്ങളെയും ആടുകളെയും മേയ്ക്കുകയായിരുന്നു ജോലി. ഒട്ടും പരിചിതമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളും കടുത്ത വെയിലും ചൂടുമൊക്കെയായി ഗതികെട്ട അഫ്സൽ എങ്ങനെയോ റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടു തന്റെ അവസ്ഥ ധരിപ്പിച്ചു. തുടർന്നാണ് എംബസിയിൽനിന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ സിദ്ദീഖ് തുവൂരിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഫോൺ നെറ്റ്‌വർക്ക് കുറവായ പ്രദേശത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ വന്നു പോകുന്ന സിഗ്നലുകൾക്കിടയിലെപ്പൊഴോ വാട്സാപ്പിലൂടെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു കിട്ടിയതു വച്ചാണ് അഫ്സലുള്ള ഇടം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് എംബസിയുടെ കത്തുമായി സിദ്ദീഖ് മിഷല്ല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി സഹായം തേടി. മരുഭൂമിക്കുള്ളിലൂടെ സിദ്ദീഖും പൊലീസും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് അവിടങ്ങളിലുള്ള ഫാമുകളിലാകെ പരതിയെങ്കിലും യുവാവിനെ കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്പോൺസറുടെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അയാളെ ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിലും യുവാവിനെ വിട്ടയയ്ക്കാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. ഇതിനെചൊല്ലി സിദ്ദീഖുമായി കുവൈത്ത് സ്വദേശി സ്പോൺസർ തർക്കിച്ചു. അഫ്സലിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും യുവാവിനെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നും സിദ്ദീഖ് ശക്തമായി വാദിച്ചതോടെയാണ് സ്പോൺസർ വഴങ്ങിയത്. പക്ഷേ അയാൾക്ക് വലിയ തുക വീസയ്ക്കായി ചെലവായെന്നും 12,000 റിയാൽ നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നും സ്പോൺസർ വാശിപിടിച്ചു. അല്ലാത്ത പക്ഷം തിരികെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നും പറഞ്ഞു.

നാലുമാസമായി ശമ്പളം നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന കാര്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ, അത് കുറച്ചുള്ള സംഖ്യ നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയെന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്ന അഫ്സൽ അതിനു സമ്മതിച്ചു. പിറ്റേന്ന് 7600 റിയാൽ എത്തിക്കുമെന്നും അതുവരെ പൊലീസിനൊപ്പം അഫ്സൽ സുരക്ഷിതനായി കഴിയുമെന്നുമുള്ള നിലപാടിൽ സിദ്ദീഖ് തുവൂർ ഉറച്ചു നിന്നതൊടെ, യുവാവിനെ പൊലീസ് സംരക്ഷണയിൽ നിർത്താൻ സ്പോൺസർ നിർബന്ധിതനായി. ഇതിനിടെ വിവരങ്ങളറിഞ്ഞ യുവാവിന്റെ ബന്ധുവിൽനിന്നും സഹായമനസ്കരിൽ നിന്നും കടമായും തുക സമാഹരിച്ച് സ്പോൺസർക്ക് കൈമാറിയതോടെയാണ് യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാനായത്. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു മടക്കയാത്രക്കുള്ള രേഖകൾ ശരിയാക്കി.

റാമിനും അഫ്സലിനുമുള്ള വിമാനടിക്കറ്റ് അടക്കം വലിയൊരു തുക കടമായെങ്കിലും മരുഭൂമിയിൽ പൊലിഞ്ഞേക്കാമായിരുന്ന രണ്ടു യുവാക്കളെ സൗദി പൊലീസിന്റെ സഹായത്തിലും കരുതലിലും രക്ഷിക്കാനായതിന്റെ സംതൃപ്തിയിലാണ് സിദ്ദീഖ് തുവൂർ. ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെയെത്തിച്ച ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കും സൗദി പൊലീസിനും സിദ്ദീഖ് തുവൂരിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞു നന്ദി പറഞ്ഞാണ് രണ്ടു യുവാക്കളും നാട്ടിലേക്കു വിമാനം കയറിയത്.

English Summary: UAE Job Scam: 2 Indian Youth in Qatar forced to work as Camel Herders Return Home after months of Torture