10% കുട്ടികൾക്ക് ഗുരുതര കാഴ്ചപ്രശ്നം; കണ്ണുതുറപ്പിക്കും ഈ സർവേ ഫലം

ദോഹ ∙ ഖത്തറിലെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളിൽ 10% പേർക്കും ഗുരുതരമായ കാഴ്ച വൈകല്യമുണ്ടെന്ന് സർവേ. പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റേതാണ് സർവേ. 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 14 ശതമാനം കുട്ടികൾക്കായിരുന്നു കാഴ്ച വൈകല്യം. വിദ്യാർഥികളുടെ കാഴ്ചശക്തിയുടെ തീവ്രത പരിശോധിക്കാൻ നടത്തിയ വാർഷിക സർവേ ഫലങ്ങൾ അടുത്തിടെയാണ് മന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 330 സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിലെ 99,370 വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലാണ് സർവേ നടത്തിയതെന്ന് മന്ത്രാലയം സാംക്രമികേതര പ്രതിരോധ പ്രോഗ്രാം വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഷെയ്ഖ് ഡോ.മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് അൽതാനി വ്യക്തമാക്കി.

കുട്ടികളുടെ നേത്രാരോഗ്യത്തിന് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. സർവേ ഫലങ്ങൾ ദേശീയ ആരോഗ്യ നയങ്ങളുമായും പൊതുജനാരോഗ്യ നയങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്.

കുട്ടികളിലെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും കാഴ്ചവൈകല്യം, കണ്ണിന്റെ അലസത എന്നിവ ഒഴിവാക്കാനുമാണ് സർവേ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കുട്ടികളിലെ കാഴ്ചവൈകല്യത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളിലൊന്നാണ് അലസമായ കണ്ണുകൾ. കണ്ണുകളിലൊന്നിന്റെ കാഴ്ച സംവിധാനത്തിന്റെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് കണ്ണുകളിലെ അലസതയ്ക്ക് കാരണം. കുട്ടികളുടെ അക്കാദമിക് പ്രകടനത്തെയും പഠിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ നേത്രപരിശോധന അനിവാര്യമാണെന്നും സർവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Vision Problems in Children: MoPH Survey finds 10% of school Students have Acute Visual Impairment