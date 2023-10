തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ടവകാശത്തിന് സാധ്യത കൂടിയെന്ന് ഭാരതീയ പ്രവാസി ഫെഡറേഷൻ

‌ദുബായ് ∙ വരുന്ന ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വർധിച്ചതായി ഭാരതീയ പ്രവാസി ഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഭാരതീയ പ്രവാസി ഫെഡറേഷന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. ഒരു കോടി പ്രവാസികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരച്ചറിയൽ കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കിയ അപേക്ഷഫോറം ഭാരതീയ പ്രവാസി ഫെഡറേഷൻ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യും. ഇത് പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സഹായം ഒരുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളും ആരംഭിക്കും .

ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി പവർ ടു എംപറർ എന്നത് പവർ ടു എൻആർഐ വോട്ടിലേയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്‍റെ നിലപാടിനോട് കക്ഷി - രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവാസികളുടെയും പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് തോമസ് കോയാട്ടും സെക്രട്ടറി സജി ചെറിയാനും പറഞ്ഞു.

ഇത്രയുംകാലം 30 ദശലക്ഷം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിനിയോഗിക്കാനായിട്ടില്ല. പതിനെട്ടാം ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിന് മാറ്റം വരുന്നതിന് പ്രവാസലോകം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പ്രവാസി വോട്ട് എന്നത് പൂവണിയും വരെ ശക്തമായ ക്യാംപെയിൻ നിലനിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പ്രവാസി വോട്ടവകാശത്തിന് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രവാസികളെ വഞ്ചിക്കുന്ന നിലപാട് ഇനിയും തുടരാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരണം പോലുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേയ്ക്ക് കടക്കേണ്ടിവരും. 2022 ൽ ലോകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ പണം അയച്ചത് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കാണെന്ന് ലോകബാങ്ക് കണക്കുകൾ പറയുന്നു. പ്രവാസി പണത്തിനായി മാത്രം ഭാരതീയ പ്രവാസികളെ കറവപ്പശുവായി കണക്കാക്കുന്ന വിലക്കുറഞ്ഞ സമീപനം തിരുത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് അനിവാര്യമാണ് .

ഫിലിപ്പീൻസ് മുതൽ പാക്കിസ്ഥാൻ വരെയുള്ള 93 രാജ്യക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് സമ്മതിദാനാവകാശം അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യന്‍ പ്രവാസി സമൂഹം വോട്ടെന്ന അവകാശ പോരാട്ടത്തിനായി ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കെ.കെ.ഷിഹാബ്, അജിത് കണ്ടല്ലൂർ, ജോർജ് നൈനാൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു. ഫോൺ: 04 2255091. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക്: https://chat.whatsapp.com/BCdSQBSVL6VA0pFJvqB0Yb

