ദോഹ∙ അൽബിദ പാർക്കിൽ നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന എക്‌സ്‌പോയ്ക്ക് സന്ദർശകർക്കായി വൈവിധ്യമായ ഉൽപന്നങ്ങളൊരുക്കി ഗാർഹിക സംരംഭകർ.വീടുകളിൽ തയാറാക്കിയ ഭക്ഷ്യ സാമഗ്രികൾ, മസാലകൾ, പെർഫ്യൂമുകൾ, സുവനീർ സമ്മാനങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി രുചിവൈവിധ്യങ്ങൾ വരെയുണ്ട്. സന്ദർശകർക്കായി വലിയ തോതിൽ വ്യത്യസ്ത തരം ഉൽപന്നങ്ങൾ തയാറാക്കിയെന്ന് ഗാർഹിക സംരംഭകർ വ്യക്തമാക്കി. 100 ശതമാനവും പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകൾ കൊണ്ട് തയാറാക്കിയ ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളാണ് ഇവ.

രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകം സന്ദർശകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഉൽപന്നങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും ആചാരങ്ങളും എല്ലാം ഇവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. ഗാർഹിക സംരംഭകർക്കായി എക്‌സ്‌പോ വേദിയിൽ പ്രത്യേക ബൂത്തുകൾ സജ്ജമാക്കി. സവിശേഷമായ പാക്കിങ്ങിലാണ് ഇവ ലഭ്യമാക്കുക. ഇംഗ്ലിഷും അറബിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായവരാണ് വിപണിയിലുള്ളത്. അതിനാൽ സന്ദർശകർക്ക് ആശയവിനിമയം എളുപ്പമാകും. വ്യത്യസ്ത രാജ്യക്കാരുടെ അഭിരുചി കണ്ടറിഞ്ഞാണ് ഓരോ സംരംഭകരും ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച വിവിധ തരം പെർഫ്യൂമുകൾ, പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണ ഡിസൈനുകൾ തുടങ്ങി നാനാ തരം പ്രാദേശിക വസ്തുക്കളാണ് ഗാർഹിക സംരംഭകർ എക്‌സ്‌പോയിലുണ്ടാവുക. നാളെ മുതൽ മാർച്ച് 28 വരെയാണ് ദോഹ എക്‌സ്‌പോ. 30 ലക്ഷം സന്ദർശകരെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 88 രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകും.

English Summary: Home entrepreneurs also usher in the Doha Expo with local products