കൈരളി സലാല 35–ാം വാർഷികം: സമാപന സമ്മേളനം ഈ മാസം ആറിന്

സലാല∙ കൈരളി സലാല 35–ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനം ഒക്ടോബർ 6ന് അൽ ഇത്തിഹാദ് സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. തദേശ സ്വയഭരണ മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് മുഖ്യ അതിഥിയായിരിക്കും.



ഒമാൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്‌സ് പ്രസിഡന്റ, അൽ ബഹജ മേധാവി, അൽ ഇത്തിഹാദ് സ്‌റ്റേഡിയം ഹെഡ് എന്നിവരും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി 35–ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി കൈരളിയുടെ വിവിധ യൂനിറ്റുകൾ, മൈലാഞ്ചി മത്സരം, പായസ മത്സരം, ചിത്ര രചന മത്സരം, കരോക്കെ മത്സരം, ബാഡ്മിന്റൺ, കമ്പവലി, പൂക്കള മത്സരം, മലയാള മങ്ക, കുട്ടികളുടെ ഫാഷൻ ഷോ, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്, മെഡിക്കൽ ക്ലാസുകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചുവരികയാണ്. മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായിക രഹന, തേജസ്, സലാലയിലെ കലാകാരൻമാർ എന്നിവർ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന വിവിധ കലാ പരിപാടികളും ഉണ്ടാകുമെന്നും സംഘടകർ അറിയിച്ചു. സ്വാഗതസംഘം ചെയർമാൻ അംബുജാക്ഷൻ, രക്ഷാധികാരി എ കെ പവിത്രൻ, ജനറൽ കൺവീനർ സിജോയ് പേരാവൂർ, സാമ്പത്തിക വിഭാഗം കൺവീനർ കെ എ റഹീം, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ മൻസൂർ പട്ടാമ്പി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

