യുവകലാസാഹിതി ഖത്തറിന്റെ ‘ഈണം‌’ ഈ മാസം ആറിന്

ദോഹ∙ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി ഖത്തറിന്റെ കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന "യുവകലാസാഹിതി ഖത്തറി"ന്റെ ഈദ്-ഓണാഘോഷമായ 'ഈണം-2023 ' ഒക്ടോബർ 06, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ Shalimar Istanbul Restaurant-ൽ വച്ച് നടത്തുകയാണ്. കൃഷി മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. ചടങ്ങിൽ ഖത്തറിലെ കലാ- സാമൂഹിക-സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. ഈ ആഘോഷ പരിപാടികളില്‍ ഖത്തറിലെ ഐ. സി. സി., ഐ. സി. ബി.എഫ്. , ഐ. എസ്. സി. പ്രതിനിധികളും മറ്റ് കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഖത്തറിലെ വിവിധ കലാകാരന്മാരുടേയും കലാകാരികളുടേയും കലാപ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.



English Summary: Yuva Kalasahiti Qatar's onam Eid celebration's on the 6th of this month