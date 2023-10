കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയ ചാണ്ടി ഉമ്മന് കുവൈത്ത് കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം. മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി തന്‍റെ കുടുംബത്തിന് നൽകിയ ആശീർവാദത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്കും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. എംഎൽഎയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തശേഷം ആദ്യമായാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഒരു വിദേശ രാജ്യം സന്ദർശിക്കുന്നത്.



കുവൈത്ത് കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻറ് ആന്‍റോ മാത്യു കുമ്പിളിമൂട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാത്യു ജോസ് ചെമ്പേത്തിൽ വാട്ടപ്പിള്ളി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ഉമ്മൻചാണ്ടി നൽകിയ സേവനങ്ങൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണശേഷം കേരള ജനതയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഒരു കത്തിജ്വലിക്കുന്ന പ്രകാശഗോപുരം ആയി അദ്ദേഹം തന്‍റെ പിൽക്കാല ജനോന്മുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാറുകയായിരുന്നു എന്നും മാത്യു ജോസ് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മൃതസംസ്കാര വേളയിൽ കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ സിറോ മലബാർ സഭയും സിറോ മലങ്കര സഭയും ലത്തീൻ സഭയും നൽകിയ സ്നേഹാദരവുകളും പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തിയ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരോടും പിതാവിന്‍റെ കല്ലറയിൽ എത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നതായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.

നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നൽകിയ സ്നേഹവും കരുതലും പിന്തുണയുമാണ് ഈ ദുഃഖത്തിൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പിടിച്ചുനിർത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു എംഎൽഎയായി ആദ്യമായി ഒരു വിദേശരാജ്യത്ത് എത്തിയ തനിക്ക് കുവൈത്ത് കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് , സ്നേഹത്തി ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം അപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഒരു സഹോദരനായി, , മകനായി ഉണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി

ആന്‍റോ കെ മാത്യു കുമ്പിളിമൂട്ടിൽ, ശ്രീ മാത്യു ജോസ് ചെമ്പേത്തിൽ വാട്ടപ്പിള്ളി, സുനിൽ പി സി എന്നിവർ ചേർന്ന് പൊന്നാടയണീച്ച് ‌ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ ആദരിച്ചു. സ്വീകരണ പരിപാടികൾക്ക് ജനറൽ കോഡിനേറ്റർ ബെന്നി പുത്തൻ, അജു തോമസ് കുറ്റിക്കൽ, ജിംസൺ മാത്യു, ബിനോയ് വർഗീസ് കുറ്റിപ്പുറത്ത്, റോയ് ചെറിയാൻ കുട്ടനാട്, ഷാജി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

English Summary: Catholic Congress welcomes Chandy Oommen who came to visit Kuwait