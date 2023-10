ദുബായ്∙ സുഗന്ധദ്രവ്യ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡായ 'യൂസുഫ് ഭായി'യുടെ അഞ്ചാമത് ഔട്‌ലെറ്റ് ദുബായ് ദെയ്റ ഗോള്‍ഡ് സൂഖില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. യൂസുഫ് ഭായിയും (യൂസുഫ് മുഹമ്മദലി മടപ്പേന്‍) സഹോദരന്മാരായ ജലാല്‍ മുഹമ്മദലി മടപ്പേനും സുബൈര്‍ മുഹമ്മദലി മടപ്പേനും ചേര്‍ന്നാണ് ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചത്. പ്രുഖ അറബ് പെര്‍ഫ്യൂം നിര്‍മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും സംബന്ധിച്ചു.



ദെയ്റ ഗോള്‍ഡ് സൂഖ് ന്യൂ എക്‌സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഏരിയയിലെ മോസ പ്‌ളാസ 2ല്‍ (ഷോപ് നമ്പര്‍ 3) ആണ് പുതിയ ബ്രാഞ്ച് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചന്നത്. ബഖൂര്‍, കാന്‍ഡില്‍സ്, സെന്റ്‌സ്, ഓയില്‍സ് വിഭാഗങ്ങളിലായി സ്വന്തമായി ദിജാവു, പോയം, തീബ്, നോബ്ള്‍ കലക് ഷനുകളില്‍പ്പെ 50 ലേറെ ഉല്‍പന്നങ്ങളും ആയിരത്തിലേറെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബ്‌ളെന്റിങ് ഫ്‌ളേവറുകളും യൂസുഫ് ഭായ് എന്ന ബ്രാന്‍‍‍‍ഡിന് കീഴിലുണ്ട്. അത്തറിന് മാത്രമായി ഒരു ഔട്‌ലെറ്റും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെര്‍ഫ്യൂം ബ്‌ളെന്‍ഡറാണ് സ്വയം തന്നെ ഒരു ബ്രാന്റായ യൂസുഫ് ഭായ്. പ്രതിദിനം ഇരുനൂറോളം പെര്‍ഫ്യൂം ബ്‌ളെന്‍ഡിങ് യൂസുഫ് ഭായ് ഔട്‌ലെറ്റുകളില്‍ നടക്കുന്നു. പുതിയ ഔട്‌ലെറ്റ് തുറക്കാനായതില്‍ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് യൂസുഫ് ഭായ് പറഞ്ഞു. സമീപ ഭാവിയില്‍ കൂടുതല്‍ ഔട്‌ലെറ്റുകള്‍ തുറക്കും. ഫ്രാഞ്ചൈസികളും ആരംഭിക്കും. ഖത്തര്‍, സൗദി എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനാരംഭത്തിനുള്ള ആലോചനകളുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Fifth outlet of 'Yusuf Bhai' opened in Dubai