കൊയ്ത്തുത്സവത്തിന്റെ തീം സോങ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പുറത്തിറക്കി

കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ സെന്റ് ഗ്രിഗ്രോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കുവൈത്ത് മഹാ ഇടവകയുടെ ആദ്യഫല പെരുന്നാളിന്റെ പേരു (വിളവ് 2023) വിളംബരം ചെയ്ത് പ്രമേയഗാനം പുറത്തിറക്കി. ചടങ്ങിൽ പുതുപ്പള്ളി എം.എൽ.എ. അഡ്വ. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. നിയമസഭാംഗം ആയതിനു ശേഷമുള്ള ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ പ്രഥമ വിദേശ സന്ദർശനമാണിത്



നാഷനൽ ഇവാൻജലിക്കൽ ചർച്ച്‌, സാൽമിയ സെന്റ്‌ മേരീസ്‌ ചാപ്പൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക്‌ വികാരി റവ. ഫാ. ഡോ. ബിജു ജോർജ്‌ പാറയ്ക്കൽ, സഹവികാരി റവ. ഫാ. ലിജു കെ. പൊന്നച്ചൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ട്രസ്റ്റി ജോജി പി. ജോൺ, സെക്രട്ടറി ജിജു പി. സൈമൺ, ജനറൽ കൺവീനർ ജോൺ പി. ജോസഫ്‌, ജോയിന്റ്‌ ജനറൽ കൺവീനർ ജേക്കബ്‌ തോമസ്‌ വല്ലേലിൽ, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ജോബി ജോൺ, ഫിനാൻസ്‌ കൺവീനർ ഡോണി വർഗീസ്‌, മലങ്കര സഭാ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം തോമസ്‌ കുരുവിള, കൊൽക്കത്താ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗം ദീപക്‌ അലക്സ്‌ പണിക്കർ, പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ വർഗീസ്‌ റോയി, പ്രോഗ്രാം ജോയിന്റ്‌ കൺവീനർ ജോൺ പി. എബ്രഹാം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Chandy Oommen released the theme song of the harvest festival