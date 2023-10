അബുദാബി ∙ ഭാരതീയം എന്ന പേരിൽ അബുദാബിയിൽ ഒരു പുതിയ കലാസാംസ്‌കാരിക സംഘടനയ്ക്കു രൂപം നൽകി. സാമൂഹിക, സംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഒട്ടേറെ പേർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ സംഘടനയുടെ ലോഗൊയും പുറത്തിറക്കി. ഭാരതീയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം മുൻ എൻ.ആർ.ഐ സെൽ കൺവീനർ ഹരികുമാർ നിർവഹിച്ചു. വേണുഗോപാൽ, അജി വാസുദേവൻ, അഭിലാഷ്, സുഭാഷ് അടിയോടി, വിജയ കുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. സാഹിത്യരംഗത്തെ മികവിന് അഭിലാഷ്, ഡോ. ധനലക്ഷ്മി എന്നിവരെ ആദരിച്ചു. മോഹിനിയാട്ടം, അഷ്ടപദി, ഫ്യൂഷൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന നിരവധി കലാരൂപങ്ങളുടെ അവതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കലാഭവൻ സോമദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാനമേളയും ഉണ്ടായിരുന്നു.



English Summary: In Abu Dhabi, 'Bharatiyam' an art and culture organization formed