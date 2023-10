ദുബായിൽ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടയിൽ വാഹനമിടിച്ച് കണ്ണൂർ സ്വദേശി മരിച്ചു

ദുബായ് ∙ സന്ദർശക വീസയിൽ എത്തിയ കണ്ണൂർ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി പ്രകാശൻ അരയാമ്പത്ത് (55) ദുബായിൽ വാഹനമിടിച്ചു മരിച്ചു. കരാമ സെന്ററിനു സമീപം റോഡിനു കുറുകെ കടക്കവെയായിരുന്നു അപകടം. റാസൽഖൈമയിൽ ജോലി ശരിയാക്കി അങ്ങോട്ടേക്കു പോകാനിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം. നേരത്തെ 15 വർഷത്തോളം അബുദാബിയിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്നു. പരേതനായ ഗോവിന്ദന്റെയും ഗൗരിയുടെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: ഷാബ. മക്കൾ: അഭിരാമി, പ്രദീപ്. സഹോദരങ്ങൾ: പ്രദീപൻ, ഷാജി, സരസ്വതി, പ്രസന്ന. സംസ്കാരം പിന്നീട് നാട്ടിൽ.



