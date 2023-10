റിയാദ്∙ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്‌സീൻ എടുക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം (MoH) വ്യക്തമാക്കി. ഇൻഫ്ലുവൻസ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്‌സീൻ എടുക്കുന്നത് അണുബാധയെ തടയുമെന്നും വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമെന്നും കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇൻഫ്ലുവൻസ ഒരു നിശിത വൈറൽ അണുബാധയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അത് എളുപ്പത്തിൽ പടരുകയും എല്ലാ പ്രായക്കാരെയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുള്ളവർ, കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, ഗർഭിണികൾ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരാണു ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾക്ക് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളവർ. എല്ലാ വർഷവും സീസണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സീൻ എടുക്കുന്നത് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ശൈത്യകാലം അടുക്കുമ്പോഴാണ് വൈറസ് വരുന്നത് എന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലുള്ള ഉയർന്ന താപനില, വിറയൽ, വിയർപ്പ്, തലവേദന, തുടർച്ചയായ വരണ്ട ചുമ, ക്ഷീണം, മൂക്കൊലിപ്പ്, തൊണ്ടവേദന, പേശി വേദന എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഫ്ലൂ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ്. ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ അപകടസാധ്യത, പ്രായപൂർത്തിയായവർ, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം, ദുർബലമായ പ്രതിരോധശേഷി, പൊണ്ണത്തടി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

"സിഹത്തി" ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വാക്സീൻ നേടിക്കൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ എല്ലാ ആളുകളെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ മന്ത്രാലയം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

English Summary: Saudi Ministry of Health reminds to take influenza vaccine