കൊലപാതകം; ഏഷ്യക്കാരനെ മണിക്കൂറിനകം പിടികൂടി ഷാർജ പൊലീസ്

ഷാർജ ∙ ഏഷ്യക്കാരനായ കൊലക്കേസ് പ്രതിയെ മണിക്കൂറിനകം പിടികൂടി ഷാർജ കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം. വ്യവസായ മേഖലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് 36 മണിക്കൂറിനകം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 12 മണിക്കൂറിനകം കൊല്ലപ്പെട്ടയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

തുടർന്ന് പ്രതിക്കായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തി. അനധികൃതമായി രാജ്യത്തു പ്രവേശിച്ച പ്രതിയെ ദുബായ് പൊലീസുമായി ചേർന്നു നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് പിടികൂടിയത്. തുടർ നടപടികൾക്കായി പ്രതിയെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറി. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ പരിഗണന നൽകുമെന്നും സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

