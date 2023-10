ചെസ് ചാംപ്യൻഷിപ് 10 മുതൽ

ദോഹ∙ ലുസെയ്ൽ സ്‌പോർട്‌സ് അരീനയിൽ ഇന്റർനാഷനൽ ചെസ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർണം. ഈ മാസം 10 മുതൽ 21 വരെയാണ് ചാംപ്യൻഷിപ്. കാണികൾക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യം. ലോകത്തിലെ മുൻനിര ചെസ് ചാംപ്യന്മാർ പങ്കെടുക്കും. 42 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 250 പുരുഷ-വനിതാ കളിക്കാരാണ് പങ്കെടുക്കുക. 62 ഇന്റർനാഷനൽ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഉൾപ്പെടെയാണിതെന്ന് ഖത്തർ ചെസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അൽ മുദഹ്ക വിശദമാക്കി. 10 പേരാണ് ഖത്തർ ടീമിലുള്ളത്. ലോക ചാംപ്യൻ നോർവേയുടെ മാഗ്‌നസ് കാൾസനാണ് ഇത്തവണത്തെ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ ശ്രദ്ധേയ താരം.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ്-76 പേർ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആർ. പ്രഗ്നാനന്ദ, ഇന്റർനാഷനൽ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ വൈശാലി രമേശ്ബാബു എന്നിവരുൾപ്പടെയാണിത്. ചെസ് ആരാധകർക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. പ്രത്യേക ഫാൻ സോണും സജ്ജമാണ്. ചാംപ്യൻഷിപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ പരിപാടികളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Qatar Masters International Open Chess Championship 2023 will held at the Lusail Sports Hall from October 10-20.