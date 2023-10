ദോഹ. ഖത്തറിലെ ഹമദ് മെഡിക്കല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ (എച്ച്എംസി), പ്രൈമറി ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ (പിഎച്ച്‌സിസി) എന്നിവിടങ്ങളിലെ മെഡിക്കല്‍ ചികിത്സാ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശകരില്‍ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കും.

പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റേതാണ് പ്രഖ്യാപനം. സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നടപ്പാക്കലിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണിത്. അതേസമയം നിര്‍ബന്ധിത ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതു വരെ പ്രവാസി താമസക്കാരില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കില്ല. പൗരന്മാര്‍ക്കും മറ്റ് ചില വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സേവനങ്ങള്‍ സൗജന്യമായിരിക്കും.

സേവനങ്ങള്‍ക്ക് വരുന്ന ചെലവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എച്ച്എംസി, പിഎച്ച്‌സിസി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഫീസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതലാണ് രാജ്യത്തെത്തുന്ന സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്. സന്ദര്‍ശകര്‍ ഖത്തറില്‍ താമസിക്കുന്ന കാലയളവില്‍ മുഴുവനും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കവറേജ് നിര്‍ബന്ധമാണ്. അടിയന്തര മെഡിക്കല്‍ സേവനങ്ങള്‍, അപകടങ്ങള്‍ എന്നിവ സന്ദര്‍ശകരുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. ഖത്തര്‍ അംഗീകൃത ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എടുത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

English Summary: Qatar MoPH announced the fees and charges for medical treatment services.