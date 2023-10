മസ്‌കത്ത്∙ മസ്‌കത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ ടാക്‌സി നിരക്ക് 45 ശതമാനം കുറിച്ച് ഗതാഗത, ആശയവിനിമയ, വിവര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം. വിമാനത്താവളത്തില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നതിന് അനുമതി ലഭിച്ച രണ്ട് മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ വഴിയുള്ള ടാക്‌സികളുടെ നിരക്കുകളാണ് കുറവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ നിരക്ക് 1.5 റിയാലായിരിക്കും. തുടര്‍ന്നുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്റര്‍ യാത്രക്കും 250 ബൈസ വീതം ഈടാക്കും.

നേരത്തെ മൂന്ന് റിയാലായിരുന്നു കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. 400 ബൈസയാണ് കിലോമീറ്ററിന് ഈടാക്കിയിരുന്നത്. പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരം മസ്‌കത്ത് വിമാത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് റൂവിയിലേക്ക് ശരാശരി 9.2 മുതല്‍ 9.5 റിയാല്‍ വരെയാകും ടാക്‌സി നിരക്ക്. ക്ലൗഡ് വേള്‍ഡ് ട്രേഡിംഗിന്റെ 'ഒ ടാക്‌സി, ഊബര്‍ സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റിസ് കമ്പനിയുടെ ഒമാന്‍ ടാക്‌സി എന്നിവക്കാണ് പുതുതായി ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

