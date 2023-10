ദുബായ്∙ പ്രമേഹം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സ്‌ക്രീനിങ് ക്യാംപെയിൻ യുഎഇയിൽ എല്ലായിടത്തും നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, എല്ലായിടത്തും സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തലിന്റെ പ്രാധാന്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രമേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സഹായകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്നലെ( വ്യാഴം) ഉച്ചയോടെ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം, രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തേതായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



രോഗം കണ്ടെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് രാജ്യം തുടർച്ചയായി പോരാടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേശീയ പ്രീ ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് ഡയബറ്റിസ് സ്ക്രീനിങ് പദ്ധതി വരുന്നത്. പ്രമേഹം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മാത്രമല്ല, പ്രമേഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പ്രധാന ഇടപെടലുകൾ നൽകുന്നതിനും പതിവ് പരിശോധനകളും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും പരമപ്രധാനമാണെന്ന് അബുദാബി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെക്ടർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ഒമ്നിയത്ത് അൽ ഹജേരി പറഞ്ഞു. ജീവിതശൈലി ശീലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കുക, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രമേഹം തടയാൻ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ പ്രമേഹത്തെ ചെറുക്കാം.

∙ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ സ്ക്രീനിങ്; യുഎഇയിൽ അഞ്ചിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം

യുഎഇയിൽ എല്ലായിടത്തുമുള്ള പൊതു, സ്വകാര്യ ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്‌ക്രീനിങ്ങുകൾ നടത്തുന്ന ക്യാംപെയിൻ ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കും. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 422 ദശലക്ഷം ആളുകൾ പ്രമേഹം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗവും താഴ്ന്ന, ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 1.5 ദശലക്ഷം മരണങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രമേഹമുള്ളവർ പച്ചക്കറികൾ ധാരാളം കഴിക്കുകയും വറുത്തതും മധുരമുള്ളതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.

അബുദാബിയിലെ ക്ലീവ്‌ലാൻഡ് ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം യുഎഇയിൽ അഞ്ചിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് 2040 ഓടെ ഇരട്ടിയാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. പ്രമേഹം ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അപകടകരമാം വിധം ഉയർന്ന നിലയിലെത്തുമ്പോൾ വൃക്ക തകരാർ, ഹൃദയാഘാതം, അന്ധത, സ്ട്രോക്ക്, കൈകാലുകൾ നഷ്ടപ്പെടൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. യുഎഇയിലെ പ്രമേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ രൂപമാണ് ടൈപ്പ് 2. പുകവലിയും പൊണ്ണത്തടിയും രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഉദാസീനമായ ജീവിതശൈലിയെയും ജങ്ക് ഫുഡിന്റെ ഉയർന്ന ഉപഭോഗത്തെയും ഡോക്ടർമാർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

English Summary: UAE with screening campaign to detect diabetes; Centers will be started all over the country