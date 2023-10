ഡിപി വേൾഡ് വനിതാ സൈക്കിൾ ഓട്ട മത്സരത്തിന് ഇന്ന് ദുബായിൽ തുടക്കമാകും

ദുബായ്∙ ഡിപി വേൾഡ് വനിതാ സൈക്കിൾ ഓട്ട മത്സരത്തിന്‍റെ 4-ാം പതിപ്പ് ഇന്ന് ദുബായ് അൽ മർമൂം ഡെസേർട്ട് കൺസർവേഷൻ റിസർവിനുള്ളിലെ അൽ ഖുദ്ര സൈക്ലിങ് ട്രാക്കിൽ നടക്കും. സ്ത്രീകൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലയിലെ ഏക സൈക്കിൾ റേസാണിത്. യുഎഇ സൈക്ലിങ് ഫെഡറേഷന്റെയും പ്രമുഖ സൈക്ലിങ് ക്ലബ്ബുകളുടെയും ടീമുകളുടെയും പിന്തുണയോടെ ദുബായ് സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിലിന്റെയും ദുബായ് വിമൻസ് സ്‌പോർട്‌സ് കമ്മിറ്റിയുടെയും കുടക്കീഴിലാണ് മത്സരം.



70 , 40, 15 കിലോമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ദൂരങ്ങളിലായാണ് മത്സരം നടക്കുക. പുതിയ ഹ്രസ്വദൂരം 15 മുതൽ 24 വയസ്സുവരെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്കും തുടക്കക്കാർക്കും പുതിയ റൈഡർമാർക്കുമുള്ള ഓപ്പൺ വിഭാഗമാണെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വ്യക്തികളായോ ടീമായോ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

