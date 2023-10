ഖത്തർ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്ക് ആവേശത്തുടക്കം ഇന്ന് സ്പ്രിന്റ് ഷൂട്ട് ഔട്ട്; പ്രധാന റേസ് നാളെ

ദോഹ ∙ ഫോർമുല വൺ ഖത്തർ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്ക് ലുസെയ്ൽ ഇന്റർനാഷനൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഗംഭീര തുടക്കം. റെഡ്ബുള്ളിന്റെ മാക്‌സ് വെർസ്റ്റപ്പൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻനിര താരങ്ങൾ ട്രാക്കിലെത്തി. ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫോർമുല വൺ പ്രധാന റേസ്. ഗാലറി നിറഞ്ഞ് കാണികളും മത്സരങ്ങളും വിനോദ പരിപാടികളുമായി 3 ദിവസത്തെ ആഘോഷമാണ് ലുസെയ്ൽ സർക്യൂട്ടിൽ നടക്കുക.



മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനമായ ഇന്നലെ ട്രാക്കിൽ പരിശീലനങ്ങളും യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളുമാണ് നടന്നത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മുതലാണ് സ്പ്രിന്റ് ഷൂട്ട് ഔട്ട്. രാത്രി 8.30നാണ് സ്പ്രിന്റ്. പ്രധാന റേസ് നടക്കുന്ന നാളെ വൈകിട്ട് 5.50 മുതൽ 6.20 വരെ സൂപ്പർ ഡ്രൈവർമാരുടെ പരേഡ് കാണാം. രാത്രി 8 മുതൽ 10 വരെയാണ് ഫോർമുല വൺ പ്രധാന റേസ്. 5.419 കിലോമീറ്റർ നീളുന്ന ലുസെയ്ൽ ഇന്റർനാഷനൽ സർക്യൂട്ടിൽ 57 ലാപ്പുകളിലായാണ് റേസ് നടക്കുക. 22 സൂപ്പർ ഡ്രൈവർമാരാണ് 17-ാമത് ഗ്രാൻഡ് പ്രീയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. മൂന്നാം തവണയും ലോക ചാംപ്യൻ പട്ടം നേടാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് 400 പോയിന്റുമായി മുൻനിരയിലുള്ള റെഡ്ബുൾ താരം മാക്‌സ് വെർസ്റ്റപ്പൻ. 223 പോയിന്റുമായി റെഡ് ബുള്ളിന്റെ തന്നെ സെർജിയോ പെരസ്, 190 പോയിന്റുമായി മെഴ്‌സിഡീസിന്റെ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൻ, 174 പോയിന്റുമായി ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിന്റെ ഫെർണാണ്ടോ അലോൻസോ, 150 പോയിന്റുമായി ഫെറാറിയുടെ ചാൾസ് ലെക്ലെർക്, 115 പോയിന്റുമായി മക്‌ലരന്റെ ലാൻഡോ നോറിസ്, മെഴ്‌സിഡീസിന്റെ ജോർജ് റസൽ (115), മക്ലരന്റെ ഓസ്‌കർ പിയസ്ട്രി (57), ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിന്റെ ലാൻസ് സ്‌ട്രോൾ (47) എന്നിവരാണ് പോയിന്റ് നിലയിൽ ആദ്യ പത്തിലെ താരങ്ങൾ. സർക്യൂട്ട് കോംപ്ലക്‌സിൽ ആരാധകർക്ക് സൂപ്പർ താരങ്ങളെ അടുത്തു കാണാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണിത്. 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എഫ് വൺ താരങ്ങൾ വീണ്ടും ഖത്തറിലെത്തുന്നത്.

ലുസെയ്ല്‍ സര്‍ക്യൂട്ടില്‍ ആരംഭിച്ച ഫോര്‍മുല വണ്‍ ഖത്തര്‍ ഗ്രാന്‍ഡ് പ്രിയുടെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍: ഫോര്‍മുല വണ്‍ X പേജ്

സംഗീതത്തിലാറാടി ഫാൻ സോൺ

ദോഹ ∙ ട്രാക്കിലെ വേഗകുതിപ്പുകൾക്ക് പുറമെ ആരാധകർക്കായി ഫാൻസോണിൽ വിനോദ, കലാ പരിപാടികളും സജീവമാണ്. ഇന്നലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ താരം അമർ ദിയാബ്, സ്വീഡിഷ് ഡിജെ അലെസൊ എന്നിവരുടെ സംഗീത വിസ്മയത്തിനാണ് ആരാധകർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. നാളെ മത്സരത്തിന് ശേഷം ആരാധകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഗായകൻ ബ്രൂണോ മാർസ് എത്തും. കാണികൾക്ക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എത്താൻ സൗജന്യ ഷട്ടിൽ ബസ് സർവീസും ഏർപ്പെടുത്തി.

ഫോർമുല വൺ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സർക്യൂട്ടിന്റെ ശേഷി വർധിപ്പിച്ച് നവീകരിച്ചതിനാൽ 52,000 കാണികൾക്ക് റേസ് ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. 2021 മുതലാണ് ഫോർമുല വണ്ണുമായി ഖത്തർ കൈകോർക്കുന്നത്. 2021 ലാണ് ആദ്യം വേദിയൊരുക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫിഫ ലോകകപ്പിനെ തുടർന്ന് ഖത്തർ റേസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചില്ല. ഇനിയുള്ള 10 വർഷക്കാലം ഫോർമുല വൺ മത്സരങ്ങൾക്ക് ഖത്തർ വേദിയൊരുക്കും. നിറഞ്ഞ ഗാലറിയെ സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് ട്രാക്കിലെ വിസ്മയങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. അറബ്, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ കാറോട്ട മത്സര പ്രേമികളെല്ലാം ഫോർമുല വൺ മത്സരം വീക്ഷിക്കാൻ ഖത്തറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്

English Summary: Qatar kicked off Formula 1 Grand Prix at the Lusail International Circuit.