മസ്‌കത്ത്∙ ഓള്‍ഡ് മസ്‌കത്തില്‍ പോര്‍ച്ചുഗീസുകാര്‍ 16 –ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ നിര്‍മിച്ച സൈനിക പാളയമായ മത്ര കോട്ടയില്‍ നവീകരണം വരുന്നു. കോട്ടയിലേക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് എലവേറ്റര്‍ ഉടനെ നിര്‍മിക്കും. മത്ര കോര്‍ണിഷില്‍ അല്‍ ബഹ്രി റോഡിലുള്ള മത്ര കോട്ട തലസ്ഥാനഗരിയുടെ കിരീടമാണ്. കോട്ടയുടെ മുകളില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്ച അതീവ ഭംഗിയുള്ളതും അറബിക്കടലിനെ ആവോളം ആസ്വദിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം ചരിത്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നീളുന്നതാണ്. എന്നാല്‍, ഈ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാന്‍ സാഹസികത ആവശ്യവുമാണ്.



മത്ര കോട്ട ( Photo:Supplied)

ചരിത്രപരമായ സൈനിക താവളം കുന്നിന്‍പുറത്താണ് പോര്‍ച്ചുഗീസുകാര്‍ നിര്‍മിച്ചത്. കുത്തനെയുള്ള പടികള്‍ കയറി വേണം ഇവിടെയെത്താന്‍. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്കും ഇവിടെയെത്തുക വിഷമകരമാണ്. അതേസമയം, ശാരീരിക വിഷമതകള്‍ ഇല്ലാത്തവര്‍ അവധിദിനങ്ങളിലും വാരാന്ത്യങ്ങളിലും ഇവിടെയെത്തുന്നു.

മത്ര കോട്ട ( Photo:Supplied)

നിലവില്‍ എലവേറ്റര്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് ഫോര്‍ട്ട് അധികൃതര്‍. ഇതിനായി ഗ്രീക്ക് കമ്പനിയായ ഡോപ്ലറുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. എലവേറ്റര്‍ വന്നാല്‍ ഏത് പ്രായക്കാര്‍ക്കും കോട്ടയുടെ മുകളിലെത്തി കാഴ്ചകള്‍ ആവോളം ആസ്വദിക്കാം. എട്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് നവീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി ഉടനെയാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയം മുളപൊട്ടിയത്. മത്ര ജില്ലയുടെ പുനര്‍നവീകരണത്തിനുള്ള മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാരമായിരുന്നു ഇത്.

പൈതൃക മന്ത്രാലയത്തിലെ നവീകരണ, പരിപാലന വകുപ്പ് ആണ് മത്ര കോട്ട നവീകരിച്ചത്. കോട്ടകള്‍, ഗോപുരങ്ങള്‍, ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വകുപ്പാണ്. പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങള്‍ നവീകരിക്കാനുള്ള യുനെസ്‌കോ ചട്ടം അനുസരിച്ചായിരുന്നു നവീകരണ പ്രവൃത്തികള്‍. കോട്ടയുടെ മുഴുവന്‍ ഭാഗവും നവീകരിച്ചിരുന്നു. പടികള്‍ നന്നാക്കുകയും ചെയ്തു. പുരാതന പീരങ്കികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ കോട്ടയുടെ അകത്തുണ്ട്. 1720ല്‍ നിര്‍മിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് 12 പൗണ്ടര്‍, മരത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തിനിര്‍ത്തിയ 1710 പാറ്റേണ്‍, 18 –ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ 9 പൗണ്ടര്‍ കാസ്റ്റ് അയണ്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പീരങ്കികള്‍, 18–ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫിന്‍ബാങ്കര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 8 പൗണ്ടര്‍ സ്വീഡിഷ് പീരങ്കി, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമുള്ള 6, 12 പൗണ്ടര്‍ പീരങ്കികള്‍, 12 പൗണ്ടര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ആംസ്‌ട്രോംഗ് പാറ്റേണ്‍ പീരങ്കി എന്നിവയെല്ലാം കോട്ടക്കകത്തുണ്ട്. ഇതില്‍ ജോര്‍ജ് മൂന്നാമന്റെ (1160-1820) അധികാരമുദ്ര ദ്രവിച്ച നിലയില്‍ കാണാം.

പ്രദേശവാസികളെല്ലാം എലവേറ്റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള സന്ദര്‍ശകര്‍ ഇവിടെയെത്തുമെന്ന് ഇവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേസമയം, പുരാതന കെട്ടിടത്തിന് സമീപം ആധുനിക ഉപകരണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലെ ചേര്‍ച്ചക്കുറവിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഭൂരിപക്ഷവും ഇത് അനിവാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൗലിക ആവശ്യമാണ് ഇതെന്ന് പലരും പറയുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അപ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിന് അവരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാകുക. പഴയതും പുതിയതുമായി കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രായമായവര്‍ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും സൗകര്യപ്രദമായി എത്തേണ്ടതുണ്ട്. എലവേറ്റര്‍ വന്നാല്‍ കുട്ടികളും നടന്നുകയറാന്‍ ശേഷിയുള്ളവരും അത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കും നടക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്കും മാത്രമായി അത് റിസര്‍വ് ചെയ്യണമെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: The 'crown' of Muscat city is getting a new face