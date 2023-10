ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നയം അടുത്ത വർഷമാദ്യം

ദോഹ∙ ഖത്തറിന്റെ ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നയം (2024-2030) അടുത്ത വർഷം ആദ്യപാദത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഖത്തർ ദേശീയ ദർശനരേഖ 2030ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി 2024 മുതൽ 2030 വരെയുള്ള 7 വർഷത്തേക്കാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് നഗരസഭ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോ. മസൂദ് ജറല്ലാ അൽമർറി വ്യക്തമാക്കി.



ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടെ അടുത്ത വർഷം ആദ്യ പാദത്തിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നയം നടപ്പാക്കും. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിൽ സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുക, ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ ആശ്രയിക്കൽ, കൃഷിമേഖലയിലെ പുതുമ എന്നിങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ നയം.

2018-2023 ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നയത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും വിലയിരുത്തിയാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ കൂടുതൽ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കി പുതിയ നയം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രഷ് ഫുഡ് ഉൽപാദനത്തിലുള്ള സ്വയംപര്യാപ്തതാ നിരക്ക്, രാജ്യാന്തര വ്യാപാരം, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ കരുതൽ ശേഖരം എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുകയാണ് സുസ്ഥിരതയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

വിതരണ സംവിധാനവും വിപണി വ്യവസ്ഥയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വിൽപനശാലകൾ വിപുലീകരിക്കുകയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നയം. ആഗോള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ സൂചികയിൽ ഖത്തർ മുൻനിരയിലാണ്. സ്വയംപര്യാപ്തതാ നടപടികളുടെ തോത് ഉയർത്തുക, പ്രാദേശിക ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുക, കാർഷിക മേഖലയിൽ പുതിയ രീതി സ്വീകരിക്കുക എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൂചികയിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത്. കാർഷിക സെൻസസ് പദ്ധതിയും മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 20 വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് ഇത്തരമൊരു സെൻസസ് ഇതാദ്യമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ വിവരങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണിത്.

