ദോഹ ∙ ലുസെയ്ല്‍ ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ സര്‍ക്യൂട്ടില്‍ ഫോര്‍മുല വണ്‍ വേഗപ്പോരിന്റെ പ്രധാന റേസ് ഇന്ന്. മത്സരത്തിന് മുന്‍പേ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി റെഡ്ബുള്ളിന്റെ മാക്‌സ് വെര്‍സ്റ്റപ്പന്‍. സ്പ്രിന്റ് ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ പുതിയ ചരിത്രമിട്ട് മാക്‌ലാറന്‍ ഡ്രൈവര്‍ ഓസ്‌കര്‍ പിയാസ്ട്രിയും.

ഇന്ന് പ്രാദേശിക സമയം 8.00 മുതല്‍ 10.00 വരെയാണ് ഫോര്‍മുല വണ്ണിന്റെ പ്രധാന റേസ് നടക്കുക. 57 ലാപ്പുകളിലായാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരം. ആയിരകണക്കിന് ആരാധകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കുഞ്ഞന്‍ കാറുകളില്‍ സൂപ്പര്‍ ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ വേഗപ്പോര്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി നടന്ന ആവേശകരമായ സ്പ്രിന്റ് ഷൂട്ട്ഔട്ടില്‍ ഓസ്‌കര്‍ പിയാസ്ട്രിയാണ് മുന്‍നിരയിലേക്ക് എത്തിയത്. മൂന്നാമതായാണ് വെര്‍സ്റ്റപ്പന്‍ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. കിരീട മത്സരത്തില്‍ സെര്‍ജിയോ പെരസ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയതോടെയാണ് പ്രധാന റേസിന് മുന്‍പേ കിരീടം വെര്‍സ്റ്റപ്പന് സ്വന്തമായത്. 407 പോയിന്റോടെയാണ് കിരീടം ചൂടുന്നത്. തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം വര്‍ഷമാണ് വെര്‍സ്റ്റപ്പന്‍ ജേതാവാകുന്നത്. 2021, 2022 സീസണിലും കിരീടം നേടിയത് വെര്‍സ്റ്റപ്പന്‍ ആണ്.

സ്പ്രിന്റ് ഷൂട്ടൗട്ടിൽ മുൻനിരയിലെത്തിയ ഓസ്‌കർ പിയാസ്ട്രി.

എഫ് വണ്ണിന്റെ യോഗ്യതാ റൗണ്ടുകളില്‍ ഇതുവരെ മുന്‍നിരയിലേക്ക് എത്താത്ത പിയാസ്ട്രിയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഷൂട്ടൗട്ട് സെഷനില്‍ 1 മിനിറ്റ് 24.454 സെക്കന്റില്‍ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് മാക്‌ലാറന്‍ ടീം മേറ്റായ ലാന്‍ഡോ നോറിസിനെയും (1 മിനിറ്റ് 24.536 സെക്കന്റ്) റെഡ്ബുള്ളിന്റെ മാക്‌സ് വെര്‍സ്റ്റപ്പനെയും മറികടന്നത്. വെര്‍സ്റ്റപ്പന് ട്രാക്ക് പരിധിയില്‍ പ്രാരംഭ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ചെക്കേര്‍ഡ് ഫ്‌ളാഗിലെ ബോര്‍ഡില്‍ ശ്രമം നടത്താന്‍ കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമതായി 1 മിനിറ്റ് 24.646 സെക്കന്റിലാണ് ഫിനിഷിങ്ങിലെത്തിയത്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി നടന്ന സ്പ്രിന്റ് സെഷനില്‍ വെര്‍സ്റ്റപ്പന്റെ കുതിപ്പ്. ചിത്രം: ഫോര്‍മുല വൺ

ആദ്യ ദിവസം നടന്ന പരിശീലന, യോഗ്യതാ റൗണ്ടുകളില്‍ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഡ്രൈവറായ വെര്‍സ്റ്റപ്പന്‍ 10-ാമത് പോള്‍ പൊസിഷനില്‍ ആയിരുന്നു. 1 മിനിറ്റ് 23.778 സെക്കന്റിലായിരുന്നു റൈഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. അതേസമയം യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ മറ്റ് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് ലുസെയ്ല്‍ ട്രാക്കിലെ അതിവേഗ ലേഔട്ടിലും പാതയിലും വാഹനം കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനിടയില്‍ പിഴവുകളും സംഭവിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല രാത്രിയിലെ പൊടിക്കാറ്റും റൈഡിന് വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തി. ഇന്നലെ നടന്ന സ്പ്രിന്റ് ഷൂട്ടൗട്ട് മത്സരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം ഡേവിഡ് ബെക്കാമും എത്തിയിരുന്നു. ‌

റേസിങ് ഹെൽമറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കി

ദോഹ∙ ഖത്തറിന്റെ കായിക പാരമ്പര്യവും സംസ്‌കാരവും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള മനോഹര ഡിസൈനുകളിലുള്ള 2 റേസിങ് ഹെൽമറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കി. ഖത്തർ ക്രിയേറ്റ്‌സ് ആണ് സ്വദേശി കലാകാരന്മാർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഹെൽമെറ്റുകൾ ഫോർമുല വൺ ഡ്രൈവർ പിയറി ഗാസ്‌ലിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പുറത്തിറക്കിയത്. സ്വദേശി കലാകാരന്മാരായ ഷൗഖ് അൽമന, അൽഅനൗദ് അൽ ഘമ്ദി എന്നിവരാണ് കായികവും സംസ്‌കാരവും കോർത്തിണക്കി നൂതന ഹെൽമറ്റ് ഡിസൈനുകൾ തയാറാക്കിയത്. ലുസെയ്ൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഇന്നു നടക്കുന്ന ഫോർമുല വൺ പ്രധാന റേസിൽ അൽ അനൗദ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഹെൽമറ്റായിരിക്കും പിയറി ധരിക്കുക. അതിനു ശേഷം ഹെൽമറ്റ് ലേലത്തിന് വയ്ക്കും.

