കോഴിക്കോട് സ്വദേശി സലാലയില്‍ അന്തരിച്ചു

സലാല∙ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം ഒമാനില്‍ നിര്യാതനായി. നന്മണ്ട, ചീക്കിലോട് കിഴക്കേലത്തോട്ട് കുട്ടി അസ്സല്‍ മകന്‍ അബ്ദുല്‍ ജമാല്‍ (52) ആണ് സലാലയില്‍ മരണപ്പെട്ടത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി സലാല സെന്ററിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങാന്‍ കിടന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ രാവിലെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.



സലാലയിലെ അല്‍ മഷൂറിന് സമീപം ഹോട്ടല്‍ തുടങ്ങുന്നതിനായി മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് അബ്ദുല്‍ ജമാല്‍ ഒമാനിലെത്തിയത്. മാതാവ്: കദീജ. ഭാര്യ: ഷൈമ. മക്കള്‍: ബാദുഷ, ഷബീഹ ഫാത്തിമ. സുല്‍ത്താന്‍ ഖബൂസ് ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ തുടര്‍നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ അറിയിച്ചു.

English Summary: A native of Kozhikode passed away in Salala