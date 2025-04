You know it’s more than diplomacy when “Ae Watan” is sung in Jeddah as Hon'ble PM Shri @narendramodi ji arrives.

It’s emotion, it’s honour, it’s Bharat commanding global admiration.#PMModiInJeddah #PMModiInSaudiArabia #IndiaSaudiTies pic.twitter.com/0JmZoSyP0n