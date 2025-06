പൊരുതി തോറ്റ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകളാണ്. ജീവിതത്തിലെ പല നാൽക്കവലകളിൽ വീണ് എവിടെയോ തീർന്നു പോകേണ്ടവൾ. സുഹൃത്തുകളായും കാമുകനായും ഭർത്താവായും വന്നവരെല്ലാം വേദനിപ്പിച്ചു. കാലം തന്ന കയ്‌പ്പൊക്കെയും കുടിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ നഷ്ട്ടപ്പെട്ട ഒരു 13 വയസ്സുകാരി തോറ്റു പിന്മാറാന്‍ മനസ്സില്ലാതെ അതിജീവനത്തിന്റെ അതിരുകള്‍ താണ്ടി ഒരു സ്വപ്നം സാക്ഷാല്‍കരിച്ചതിന്റെ നേര്‍ചിത്രമാണ് ഇന്ന് അനിമോളുടെ ജീവിതം. ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രചോദനമാണ് ഈ 50 വയസ്സുകാരി.

ജീവിതവഴികളിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നേരെ പടപൊരുതിയ അനിയുടെ ആഘോഷത്തിന് ഇന്ന് ഇരട്ടിമധുരം. മലയാള തനിമയിൽ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ 148–ാം നിലയിലായിരുന്നു അനി തന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത്. എത്ര തല്ലിക്കൊഴിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടും തകരാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ മനോരമ ഓൺലൈനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അനിമോൾ.

'ദുബായിലെ ബുർജ് ഖലീഫ എനിക്ക് വെറുമൊരു വിനോദകേന്ദ്രമായിരുന്നില്ല, ജീവിതത്തോടുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു. വൈകിട്ട് 5:30 ന് കയറിയതാണ് രാത്രി 9 മണിക്കാണ് അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത്. സ്വപ്നത്തിന്റെ ഉയരത്തിലെത്തി നിന്നപ്പോഴും ആ മൂന്നരമണിക്കൂർ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരായിരം പഴയ ഓർമകളായിരുന്നു. സാധിക്കാതെ പോയ, മറ്റുള്ളവർ മത്സരിച്ചു തട്ടിത്തെറുപ്പിച്ച ഒട്ടനവധി ജന്മദിനങ്ങൾക്കൊരു മറുപടി പോലെ ആ സമയത്തെ കണ്ണുനീരിലൂടെ എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഞാൻ നൽകിയ ഒത്തിരി വലിയ അലിംഗനം ആണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ആഡംബര കെട്ടിടത്തിലെ എന്റെ അൻപതാമത്തെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം' - അനിമോൾ പറയുന്നു.

അനിമോൾ. ചിത്രം: സ്പെഷൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്

∙ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പകച്ചുപോയി

10 രൂപ ദിവസക്കൂലിയിലാണ് അമ്മ ഭവാനി ജോലിചെയ്തിരുന്നത്. അച്ഛന്റെ ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റവും കൊടിയ ദാരിദ്ര്യവും രണ്ടാംവയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ശ്വാസംമുട്ടലും അനിയുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി. അമ്മയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്കു മുൻപിൽ പകച്ചു പോയിരുന്നു. അമ്മയുറങ്ങിയ ശവപ്പെട്ടി മുറുക്കെ പിടിച്ചു നിന്ന സ്കൂൾ യൂണിഫോം ധരിച്ച 13 വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നും ഹൈദരാബാദിലെ പ്രശസ്തമായ ആശുപത്രിയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഹെഡ് എന്ന അതിശയകരമായ യാത്രയിൽ അനിക്ക് കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നത് ഏറെ ദുർഘടം നിറഞ്ഞ വഴികൾ മാത്രമായിരുന്നു.

∙ പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുമായി ഹൈദരാബാദിൽ

1996–ൽ എറണാകുളം കൂത്താട്ടുകുളം കരിമ്പനയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്നാം വയസ്സിൽ നാടു വിട്ടു ഹൈദരാബാദിലെത്തി. ഒരു 1500 രൂപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ മതിയെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 1000 രൂപ ചെലവാക്കിയാലും 500 രൂപ മിച്ചം പിടിക്കാം. 10 രൂപ ദിവസക്കൂലി മേടിച്ചിരുന്ന അമ്മച്ചിയുടെ സമ്പാദ്യ ശീലം കണ്ടു വളർന്നത് കൊണ്ടാകാം ഈ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദിൽ ഞാൻ പിശുക്കത്തിയും സ്വരുക്കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നവളും ആയത്.

അനിമോൾ. ചിത്രം: സ്പെഷൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്

അങ്ങനെ സ്വരുക്കൂട്ടി മേടിച്ച 10 പവനോളം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കളവ് പോയതും എന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ വട്ടം കൂടിയവരുടെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയായിരുന്നു. അതെടുത്തവരുടെ ആവശ്യം എന്നെ ഹൈദരാബാദിലൂടെ ഒന്നുമില്ലാതെ നടത്തിക്കുക അതിലൂടെ എന്നെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രം ആയിരുന്നു.രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ മടി കാരണം ചിലപ്പോൾ ഓഫിസിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും പുറത്തു നിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങി കഴിക്കാതെ ഓഫിസിൽ പട്ടിണിയിരിക്കും.

മൂന്നു ബസ്സുകൾ മാറി കേറി രാവിലെ ഏഴു മണി മുതൽ ഒന്നര മണിക്കൂറും വൈകുന്നേരം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ മണിക്കൂറുകൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കാത്തത് കുറഞ്ഞത് 250 രൂപ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ഓഫിസിൽ ചെല്ലാനും തിരിച്ചു വരുവാനും കഴിയും. പക്ഷേ ദിവസവും 500 രൂപ കൊടുക്കാൻ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല. രേവന്ത് റെഡ്ഢിയുടെ കോൺഗ്രസ്സ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് തെലങ്കാന ആധാർ കാർഡ് ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ബസ് ടിക്കറ്റ് ഫ്രീ ആണ്. അതുകൊണ്ട് 2024 ൽ 60000 രൂപയോളം ലാഭിച്ചു.

അനിമോൾ. ചിത്രം: സ്പെഷൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്

2023 ഓഗസ്റ്റിൽ ആശുപത്രി ഐസിയു ബെഡിൽ മരണവുമായി പോരാട്ടം നടത്തി പിന്നേയും ഒരു പുനർജ്ജന്മം പോലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. തളർന്നു പോയ മനസ്സിനേയും ശരീരത്തേയും ആയുർവേദ ചികിത്സയിലെ കിഴി കുത്തലും വേത് വെള്ളത്തിൽ കുളിയിലൂടെയും തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഒരു വിധം ജോലിയ്ക്കു ചെന്നപ്പോൾ കരിയർ ജലസിയുടെ മൂർദ്ധന്യത്തിൽ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ചൊൽപടിക്കു കീഴടങ്ങി സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നഷ്ട്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടിയിരുന്ന ജോലി രാജി വെച്ചു. ജോലി ഇല്ലാതായാൽ റോഡിലേക്കാണ് എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായ എത്തിക്സ് മുറുകെ പിടിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 15ന് ജോലി രാജി വച്ചു. രാജി വച്ചു പോന്നു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞും ഡോ. കിഷോർ വിളിപ്പിച്ചു പൊന്നാടയും പൂച്ചെണ്ടും അപ്രിസിയേഷൻ അവാർഡും നൽകി അനുമോദിച്ചു.

∙ അന്നെടുത്ത പ്രതിജ്ഞ

2024 ലെ പിറന്നാൾ ദിവസം രണ്ടു ദിവസം അവധി എടുത്തു വീട്ടിൽ നിന്നും. ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമൊപ്പം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാം എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിറന്നാളിന്റെ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചേച്ചി കുട്ടികളെയും കൂട്ടി പെട്ടെന്ന് തിരികെ പോയി. വൈകുന്നേരം കേക്ക് മുറിക്കാൻ ഒത്തിരി കൊതിച്ചിരുന്ന എന്നെ ആ കാഴ്ച വല്ലാതെ തളർത്തി. ചേച്ചിയും കുട്ടികളും പോയി കഴിഞ്ഞു ഏങ്ങലടിച്ചു കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു– അടുത്ത കൊല്ലം എന്റെ അൻപതാം പിറന്നാൾ അല്ലേ, ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ദുബായിലെ ബുർജ് ഖലീഫയിൽ പോയി എന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കും അതിന് എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും വേണ്ടില്ല.

അനിമോൾ. ചിത്രം: സ്പെഷൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്

2019 ൽ ദുബായ്ക്കു പോയപ്പോൾ ബുർജിൽ കേറാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, അന്ന് മുതൽ കൊതിക്കുന്നതല്ലേ അവിടെ ഒന്ന് കൂടി പോകണം എന്ന്. അങ്ങനെ ആ ദിവസത്തിനായി സ്വരൂപിച്ചു പണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ അൻപതാം പിറന്നാൾ ബുർജ് ഖലീഫയിലെ 148–ാം നിലയിൽ ആഘോഷിച്ചത്. അതിലും ഉയരത്തിൽ പോകാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു. കാരണം, തോൽപ്പിക്കുവാൻ ചുറ്റിലും ആളുകൾ നിരന്നപ്പോൾ, ഞാനിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ മാത്രം ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ വാശിയായിരുന്നു. ജീവിത വേഷങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കരഞ്ഞ പല വിധ കണ്ണുനീരിന്റെ മറുപടി ആയിരുന്നു. അതേ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതും എന്റെ സന്തോഷങ്ങളെ ചേർത്തു പിടിയ്ക്കേണ്ടതും എന്റെ മാത്രം ആവശ്യമായിരുന്നു.

അൻപതാം പിറന്നാൾ ദിവസം ഏറെ സമയം ബുർജ് ഖലീഫയിലെ 148 ഫ്ലോറിൽ ഇരുന്നു പുറത്തെ കാഴ്ചകളെ കൺ കുളിർക്കേ കണ്ടു. കൈ എത്തിച്ചാൽ ആകാശത്തെ തൊടാൻ കഴിയുമായിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ അത്ഭുതത്തോടെ. ആ സമയം അവിടെ ഒരു മലയാളി ഫാമിലി വരികയും, "ഇതെന്താ സെറ്റ് ഉടുത്തിരിക്കുന്നേ" എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, "ഇന്നെന്റെ 50–ാം പിറന്നാളാണ്. കേക്കിനു പകരം ഡോണറ്റ് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നു മുറിക്കണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ട്" എന്ന് മറുപടി പറയുന്ന എന്നോട് "അതിനെന്താ മുറിച്ചു കൊള്ളൂ ഞാൻ വിഡിയോ എടുത്തു തരാം ചേച്ചി"എന്നവരുടെ മൂത്ത മകൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഡോണറ്റിന്റെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് മുറിച്ചത് അവരുടെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു കൊച്ചിന് ആദ്യം കൊടുത്തു മറ്റുള്ളവർക്കും പങ്കു വയ്ക്കുമ്പോൾ, ആ കുഞ്ഞ് എന്റെ വായിൽ ആ മധുരം വച്ചു തന്നു കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ, അവർ കോറസ്സായി Happy Birthday വിഷ് ചെയ്തതും എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കു ചേർന്നതും ദൈവ നിശ്ചയം ആയിരുന്നിരിക്കാം. എന്റെ സുഹൃത്ത് സിൽവിയാണ് എനിക്കായി ഡോണറ്റ് വാങ്ങി നൽകിയത്.

∙ കേരളത്തിന്റെയും ഹൈദരാബാദിന്റെയും രണ്ട് സംസ്കാരവും മുറുകെപിടിച്ചു

കാലം തന്ന ഓരോ ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങളും ഈ ഞാൻ തന്നെ ആണോ കടന്നു പോന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചും ഫോട്ടോയും, വിഡിയോയും എടുക്കുന്ന ആർക്കും ശല്യമാകാതെ പിന്നേയും ഒരു മൂലയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ, പലവട്ടം ഫ്ലോർ മാനേജർ വന്നു പറഞ്ഞു, മാം എല്ലാവരും റിഫ്രഷ്മെന്റ് കഴിച്ചു, അവരെല്ലാം പോകുകയും ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ.. അങ്ങനെ അത് കഴിക്കാൻ ലോഞ്ചിലേയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഫുഡിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കണ്ട് മാം, ഞാൻ എടുത്തു തരാം എന്നവർ പറഞ്ഞു തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബാൽക്കണിയിൽ നിർത്തുമ്പോൾ, മാം എന്താ ഒത്തിരി മണിക്കൂറുകൾ ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചത്? എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? Your dress looking very nice, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നേ. ഇന്നെന്റെ 50-ാം പിറന്നാളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ "Many many happy returns of the day, happy birthday mam, welcome to Burj Khalifa 148th floor" എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണഅട് ചെയ്തു കൊണ്ട് വിഡിയോ എടുത്തു.

ഈ സമയം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന ബാങ്കുവിളി കൂടി കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. എനിക്ക് അത് കൂടി കേട്ടപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം, 'അള്ളാവിൻ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ എല്ലാരും എല്ലാരും യത്തീമുകൾ' ആയിരുന്നേനെ എന്നെ ഇത്രനാൾ കാത്തു രക്ഷിച്ച അദൃശ്യ ശക്തികളായ ഹിന്ദുവും, ക്രിസ്ത്യനും, മുസ്‌ലീമും ആയ എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കൺ കോണിൽ പിന്നേയും ഉരുണ്ടു കൂടിയ സന്തോഷ കണ്ണുനീരിനെ കൈ വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടി മാറ്റി 148 ൽ നിന്നും 125th ഫ്ലോറിൽ പോയി. നാലു പെരുന്നാളിന് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക സമയം അവിടെ നിന്നില്ല. പിന്നെ, ഈ ലോകത്തുള്ള നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കൊപ്പം താഴേക്കു പോകാൻ ലിഫ്റ്റിനടത്തു ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു... '

'അതിലെ ഇന്ത്യക്കാരിൽ കുറച്ചു പേർ ചോദിച്ചു 'മാം കേരളത്തിൽ നിന്നല്ലേ എന്തു ഭംഗിയാ ഡ്രസ്സ്‌ കാണാൻ.' 'അതേ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്, മലയാളി ആണ്, ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുമാണ് വന്നത്....' 'സെറ്റ് മുണ്ടും, മുല്ലപ്പൂവും, ഹൈദരാബാദ് പേളും അണിഞ്ഞു ഒരു മലയാളി പെണ്ണും ബുർജിൽ അൻപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല', ആ റെക്കോർഡ് ഇന്ന് അനിക്ക് സ്വന്തം. 'എന്നോ മരിച്ചു പോകേണ്ടിയിരുന്ന ഞാൻ ഇക്കണ്ട കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമായി ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് എന്റെ പേര് കൂടി എഴുതി ചേർത്തു'.

അമ്മ മരിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അതിവേദനകളുടെ, ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ തോണി തുഴഞ്ഞു, സന്ധിയില്ലാ സമരം ചെയ്ത് ലോകം കീഴടക്കി, ജീവിതം അതിധന്യമാക്കിയ അത്യാഹ്ളാദത്തോടെ 148-ാം നിലയിൽ നിന്നും ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് താഴെ എത്തി. ഇന്ന് തന്റെ ജീവതം ഒരു പുസ്തകമാക്കുന്നതിന്റെ പണിപുരയിലാണ് അനി. ജീവിത പോരാട്ടം ഇനിയും തുടരുമെന്ന് അനി പുഞ്ചിരിയോടെ പറയുന്നു.