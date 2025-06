കഥ നടക്കുന്നത് ഒത്തിരി വടക്കൊരു നാട്ടിൽ.... കാനഡയിൽ. ഡോറയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും തമ്മിൽ പതിവ് വഴക്ക് നടക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മത്തിനു കാരണക്കാരൻ എന്നോ വിളിക്കാം. അമ്മയുടെ പല കാമുകന്മാരിൽ അവസാനത്തെ ആൾ. നിയമപ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്യാതെ ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുന്നവർ. തുടർച്ചയായുള്ള രാത്രിജീവിതത്തിൽ പമ്പിലും മറ്റു ലഹരിവിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളിലും കണ്ടുമുട്ടിയവർ. ജീവിതം ലാഘവത്തോടെ ആസ്വദിക്കണം എന്നുമാത്രം കരുതുന്ന അവർക്കിടയിൽ അറിയാതെ വന്നു പിറന്ന മകൾ ഡോറ. അവർ അവളെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ? എളുപ്പം തകർന്നുപൊടിയാവുന്ന ബന്ധത്തിലെ പൊടിപ്പ്.

ലഹരി, വിവേകത്തിനു മുകളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, പരസ്പരം ഉച്ചത്തിൽ അസഭ്യം ചൊരിഞ്ഞും, ആക്രമിച്ചും അവർ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ കുഞ്ഞുഡോറ മുറിയുടെ മൂലയിൽ പതുങ്ങി. തന്റെ ചെറിയ കിടക്കയിൽ കമിഴ്ന്നു കിടന്നു പേടിച്ചു കരഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം എന്നെന്നേക്കുമായി അവരിൽ ഒരാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി.

അമ്മയുടെ മാനസികാവസ്ഥ പലപ്പോഴും ചാഞ്ചാടികൊണ്ടിരുന്നു (mood swings). സന്തോഷം തോന്നുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മകളെ കൊഞ്ചിക്കുകയും സമ്മാനങ്ങളും ഭക്ഷണവും വാങ്ങികൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അമ്മ ചില ദിവസങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം നൽകാൻ മറന്ന് ലഹരിയിൽ മയങ്ങും. ചെറിയ ജോലികളിൽ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും അപഹരിക്കുന്ന മദ്യവും മരിജുവാനയും. ചെറിയ വീട്ടിൽ വൃത്തിഹീനമായ മുറിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഡോറ തനിയെ കളിച്ചും വിശക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞും അയൽക്കാരിൽ വേദനയായി.

അവരുടെ അയൽക്കാരിയായ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ, ജനൽ പടിയിൽ കയറിയിരുന്നു കരയുന്ന ഡോറയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ തിരക്കിയറിഞ്ഞു. Children's Aid Society (CAS) സ്റ്റാഫിനെ വിവരമറിയിച്ചു. ചിതറി കിടക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികളും കൊണ്ടു ചെറിയ മുറികൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു.

ചീഞ്ഞ ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ് തുണ്ടുകളും പൂപ്പൽ പറ്റിയ റൊട്ടിയും മാത്രം നിറഞ്ഞ അടുക്കള അവരെ കുഞ്ഞിന്റെ ദയനീയ സ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെടുത്തി. കുഞ്ഞിനെ വളർത്താനുള്ള മാനസിക പക്വത ഇല്ലാത്ത അമ്മയിൽ നിന്നും നിയമപ്രകാരം എടുത്തുമാറ്റി. ഡോറയെ താൽകാലിക സംരക്ഷണത്തിനായി (Temporary care agreement) ഏല്പിച്ചു.

'സിംഗിൾ പാരന്റ് ' ആയിരുന്ന അമ്മയെ ലഹരി വിമോചന ചികിത്സക്കായി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. നീണ്ട നിയമനടപടികൾക്കു ശേഷം, ഡോറയെ 'Crown ward ' ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

'crown' പഴയ ബ്രിട്ടിഷ് വാഴ്ചയിൽ നിന്നും വന്ന വാക്കാണ്. സംരക്ഷണം എന്നർത്ഥമുള്ള 'ward ' എന്ന വാക്കും ഇതിനോട് ചേരുമ്പോൾ ഇവർ രാജ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നവർ ആകുന്നു. Crown ward ന്റെ സംരക്ഷണം രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇതുപോലെ crown ward ആകുന്ന കുട്ടികൾ ഏറെയുണ്ട്. അവരെ രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

അനാഥാലയങ്ങളെക്കാൾ നല്ലത്, ഈ രാജ്യത്തുള്ള 'ഫോസ്റ്റർ കെയർ ' സംവിധാനം ആണെന്ന് ഇവിടെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. കുട്ടികൾ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരുന്നതാണ് നല്ലതെന്നു പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

ചിലർ ഫോസ്റ്റർ പാരെന്റ്സ് ആകാൻ തയ്യാറാകുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് ഇവരുടെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചു ഇവർക്കു നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം കുഞ്ഞിനെ കൈമാറുന്നു. ഒരാൾക്ക് മൂന്നു കുട്ടികളുടെ വരെ ഫോസ്റ്റർ പേരെന്റ് ആകാം. ഗവണ്മെന്റ് നല്ലൊരു തുക മാസം ചെലവിനായി നൽകുന്നു. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവസ്ഥയും ഗവണ്മെന്റ് സ്റ്റാഫുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകുന്നു.

ഡോറയുടെ വാക്കുകളിൽ "എന്റെ ഫോസ്റ്റർ പേരെന്റ്സ് നല്ലവരായിരുന്നു. അവർ എന്നെ വളർത്തുക മാത്രമല്ല, സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ കാര്യവും അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ വളരെ ലക്കി ആയിരുന്നു."

ആ കൂട്ടത്തിൽ നിർഭാഗ്യരായ കുട്ടികളും ഉണ്ടെന്നു ചുരുക്കം. സ്നേഹം അളന്നു തൂക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിനും ഉത്തരവിടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോറ തന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

പതിനെട്ടു വയസ്സിൽ ഈ സംരക്ഷണ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും പുറത്താകുന്നു. പിന്നെ ഇവർ പാർപ്പിടം, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം ഇതിനെല്ലാം സ്വന്തമായി തുക കണ്ടെത്തണം. പല പാർട്ട്‌ ടൈം ജോലികളിലൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെയാണ് ഇവർ ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കുന്നത്.

ഡോറ, കടകളിൽ സെയിൽസ് ഗേൾ, പാർട്ട്‌ ടൈം ബേബി സിറ്റർ, ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ്, പൂന്തോട്ടപരിപാലനം തുടങ്ങി പല ജോലികളിലൂടെ വരുമാനം കണ്ടെത്തി പഠിത്തം തുടർന്നു. Crown Ward നു ലഭിക്കുന്ന ചില ഗ്രാന്റുകളും ചേർത്തുവെച്ചു ബിരുദം നേടുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച അനവധി വിദ്യാർഥികൾ ഉണ്ടെന്നു അവൾ പറയുന്നു.

വിശാലമായ ലോകത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെന്ന തോന്നൽ, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ പ്രലോഭനങ്ങൾ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ കഴിയാതാവുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഇവരെ അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിലേക്കും പ്രായേണ ഇവരുടെ നാശത്തിലേക്കും വഴിവെക്കുന്നു.

ജോലിക്കിടയിൽ പരിചയപ്പെട്ട റിക്ക് (Rick) എന്നുപേരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഡോറയുടെ നല്ല സുഹൃത്തായിമാറി.

"What's your weekend plan? "

ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന റിക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അവൾ തോൾ കുലുക്കി, മറുപടി പറഞ്ഞു.

" Nothing Special "

"There is a concert coming up, do you want to be my date?" മാന്യമായ ആ പ്രണയാഭ്യർഥന ഡോറ നിരസിച്ചില്ല.

പിന്നീട്, പാട്ടും നൃത്തവും പുറത്തെ ഭക്ഷണവും അവർ ഒന്നിച്ചു ആസ്വദിച്ചു. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചു ചെറിയ യാത്രകൾ ചെയ്തു. നാടകവും സിനിമയും ചില വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ കാഴ്ചയെ സമ്പന്നമാക്കി. വേനലിൽ കടൽത്തീരങ്ങളും ഗ്രീഷ്മത്തിലെ തണുത്തുറഞ്ഞ മഞ്ഞിൽ സ്കെറ്റ് (skate ) റിങ്ങുകളിലും അവർ ഒന്നായി തെന്നിയൊഴുകി. വസന്തത്തിൽ പൂക്കളുടെ ഭംഗിയും ശിശിരത്തിൽ മേപ്പിൾ ഇലകളുടെ ഓറഞ്ച് ചുവപ്പു വർണങ്ങളും അവരിൽ പ്രണയം നിറച്ചു.

സമയമെടുത്ത്, പരസ്പരം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി അവർ ജീവിതം പങ്കുവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

"നമ്മൾ സെറ്റൽ (settle) ആയല്ലോ, ഇനി ഒരു കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചു ആലോചിച്ചുകൂടെ?", റിക്ക് ഡോറയുടെ മുഖത്തു നോക്കി.

"ഒരിക്കൽപ്പോലും മകളെ അന്വേഷിച്ചു വരാത്ത എന്റെ അമ്മയെപ്പോലെ ആകുമോ ഞാൻ?",

ഡോറയെ അസുഖകരമായ ഓർമകൾ വലയം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്നു റിക്ക് അറിഞ്ഞു.

അവ അവളെ ചുറ്റിവരിയും മുൻപ് റിക്ക് അവളെ ചേർത്തുനിർത്തി ആലിംഗനം ചെയ്തു, കാതിൽ മൊഴിഞ്ഞു.

"No never my love, You will be an excellent mom".

'മാതൃത്വം മഹനീയമാകുന്നത് അമ്മ കാത്തുവെക്കുന്ന കലവറയില്ലാത്ത സ്നേഹവും കരുതലും മക്കളിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോഴാണ്. ഇതിനിടയിൽ സ്വന്തം ജീവിതം, മറന്നുപോകുന്ന അമ്മമാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതിനിടയിലെ ചുരുക്കം ചില അപവാദങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഡോറയുടെ അമ്മ.