ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്നാനായ സമൂഹത്തിന് അഭിമാനമായി സ്റ്റെബിൻ സാം

മെൽബൺ ∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്നാനായ സമൂഹത്തിന് അഭിമാനമായി ആദ്യമായി Bachelor of Law honorarium Arts- ൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൽ പാസ്സായി ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. മെൽബണിലെ Roller park ൽ താമസിക്കുന്ന ക്നാനായ കാത്തലിക്ക് കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിക്ടോറിയായുടെ സജീവ അംഗങ്ങളായ സാമുവൽ ചാക്കോ കുറ്റിക്കാട്ടിലിന്റേയും മേഴ്സ്സി സാമിന്റെയും മകനാണ്. ബാച്ചിലർ ഓഫ് ലോയിൽ hon ours നേടിയ സ്റ്റെബിൻ സാം. ഇപ്പോൾ ബ്രിസ്ബണിലെ ഏറ്റവും leading lawyers ആയ Herbert Smith free Hills ആണ് സ്റ്റെബിൻ സാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. സഹോദരി Simny Hino, Brolle in low Hino Jacob എന്നിവരാണ്.

ഓസ്ട്രേലിയായിലെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇത്രയും ഉന്നത വിജയം നേടി Supreme Court Practice ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെബിൻ സാം നല്ല ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസർ കൂടിയാണ്. ക്നാനായ കാത്തലിക് കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിക്ടോറിയായുടെ യുവജന സംഘടനയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വ്യക്തികൂടിയാണ് സ്റ്റെബിൻ സാം.



ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്നാനായ സമൂഹത്തിന് അഭിമാനമായ സ്റ്റെബിൻ സാംമിനെ തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ എംപി, രാജു എബ്രഹാം എംഎൽഎ എന്നിവർ ടെലിഫോണിലൂടെ അഭിനന്ദിച്ചു. ക്നാനായ കാത്തലിക് കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിക്ടോറിയായുടെ ആത്മീയ ഉപദേഷ്ടാവ് ഫാ. ജെയിംസ് അരീച്ചിറ, അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് സജി കുന്നുംപുറം, മെൽബൺ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ സൈമച്ചൻ ചാമക്കാല സ്റ്റെബിൻ സാമിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു.

കേരളത്തിലെ തിരുവല്ലാ മുഴക്കൂറിലാണ് ജന്മസ്ഥലം. ക്നാനായ സമൂഹത്തിന് ആദ്യമായി Law യിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സ്റ്റെബിൻ സാം വ്യത്യസ്ഥനാകുന്നു.