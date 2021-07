ബ്രിസ്ബെയ്ന്‍∙ ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ മലയാളി കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാറും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ചു. തൃശൂര്‍ ചാലക്കുടി പോട്ട നടുക്കുന്ന് പെരിയച്ചിറ ചുള്ളിയാടാന്‍ ബിബിന്റെ ഭാര്യ ലോട്‌സിയും(35) മകളും (6) ആണ് മരിച്ചത്. ബിബിനും മറ്റു രണ്ടു കുട്ടികള്‍ക്കും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. ഇന്നു രാവിലെ 7.20നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ മലയാളികളെയാകെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്.

ന്യൂ സൗത്ത് വെയില്‍സിലെ ഓറഞ്ചിൽ നിന്നു ക്വീന്‍സ്‌ലാന്‍ഡിലെ ബ്രിസ്ബെയ്നിലേക്കു താമസം മാറി പോകുന്ന വഴിയാണ് മില്ലര്‍മാന്‍ ഡൗണ്‍സില്‍ ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്. ലോട്‌സിയും പെൺകുഞ്ഞും തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചു.

പരുക്കേറ്റ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടുവരുന്നു . ഇവര്‍ ബ്രിസ്ബെയ്നിൽ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയില്‍ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു. ബിബിന്‍ തൂവൂമ്പയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് ലോട്‌സി ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ എത്തിയത്. ആദ്യം ഓറഞ്ചിലാണു ജോലി ചെയ്തത്. നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ലോട്‌സി പുതിയ ജോലിക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി ബ്രിസ്ബെനിലേക്കു താമസം മാറുന്നതിനുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ദാരുണ അപകടമുണ്ടായത്.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് യാത്ര ചെയ്യാനിരുന്നെങ്കിലും ഓറഞ്ച് മേഖലയില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാല്‍ ഇവര്‍ യാത്ര തിരിച്ചതാണ്.

അപകടകാരണം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ക്വീന്‍സ്‌ലാന്‍ഡ്‌ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഫയര്‍ എന്‍ജിനും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി.

വാർത്ത∙ ജോൺസൺ മാമലശേരി, കൂടുതൽ വിവരം നൽകിയത്: ബിജു നാടുകാണി

