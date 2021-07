ലോകം ചുറ്റും ചപ്പാത്തി! ലക്ഷ്യം ലോക റെക്കോർഡ്

കൈവ്/ഫോർട്ട്കൊച്ചി ∙ അൽപം ഗമയിലാണു കൊച്ചിക്കാരി ചപ്പാത്തി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക സഞ്ചാരം നടത്തിയ നായ്ക്കുട്ടിയെന്ന ലോക റിക്കാർഡ് കിട്ടിയാൽ ഗമയില്ലാതിരിക്കുമോ... 2017 ഫെബ്രുവരി 17നു ഫോർട്ട്കൊച്ചിയിലെ തെരുവിൽ നിന്നു യുക്രൈൻ സ്വദേശികളായ യുജിൻ പെദ്രോസ് –ക്രിസ്റ്റിന മസലോവ ദമ്പതികൾ കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് ഈ നായ്ക്കുട്ടിയെ.

ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ അവശ നിലയിൽ ആയിരുന്നു. ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ അവർക്കു തോന്നിയില്ല. ഭക്ഷണവും മരുന്നും ലഭിച്ചപ്പോൾ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത നായ്ക്കുട്ടി അവരുടെ ഓമനയായി മാറി. പിന്നീടുള്ള യാത്രയിൽ നായ്ക്കുട്ടിയെയും ഒപ്പം കൂട്ടാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. കേരളത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമായ ചപ്പാത്തിയുടെ പേരു നായ്ക്കുട്ടിക്കു നൽകി.

നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ട്രെയിൻ വഴി മുംബൈയിലും അവിടെ നിന്നു വിമാനത്തിൽ യുക്രൈനിലും ചപ്പാത്തിയെ എത്തിച്ചു. യുക്രൈൻ പെറ്റ് പാസ്പോർട്ടും ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കുണ്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനുള്ളത് ഉൾപ്പെടെ വാക്സീനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇവർക്കൊപ്പം ലോക സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ ചപ്പാത്തി ഇതിനകം 30 രാജ്യം കണ്ടു. 11 കടൽ കടന്നു 14 ദ്വീപിലും 116 നഗരത്തിലും 16 തരം വാഹനത്തിലൂടെ 55,000 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യ ബുക്സ് ഓഫ് റിക്കാർഡ്, നാഷനൽ റജിസ്ട്രി ഓഫ് യുക്രൈൻ എന്നിവയുടെ റിക്കാർഡ് നേടിയ വിവരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണു ദമ്പതികൾ അറിയിച്ചത്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നായ്ക്കുട്ടിക്ക് ഒപ്പം എടുത്ത ചിത്രങ്ങളും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ‘മയാമി’ എന്നു പേരുള്ള ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ ഇറ്റാലിയൻ നായ്ക്കുട്ടി 2018ൽ ഏറ്റവുമധികം യാത്ര ചെയ്തു എന്ന പേരിൽ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. യുഎസ്സിലെ എല്ലാ പ്രദേശവും കണ്ട മയാമി പക്ഷേ 7 രാജ്യമാണ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ‘ഷ്നിറ്റ്സെൽ’ എന്ന നായ് 29 രാജ്യം സന്ദർശിച്ചതായും വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Chapati the dog's journey from Kochi to the world tour record.