പി.ടി അനുസ്മരണവും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപക ദിനാചരണവും 28ന്

പെർത്ത് ∙ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും ആവേശവും മാതൃകയുമായ പി. ടി യുടെ വിയോഗം ലോകമാകെയുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് തീരാ നഷ്ടമാണ്. മികച്ച സാമാജികനും കറകളഞ്ഞ മനുഷ്യസ്നേഹിയും പ്രകൃതി സ്നേഹിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കെ. സുധാകരൻ കെപിസിസിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ആദ്യം നിയമിതനായ കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു പി. ടി. തോമസ്. അദ്ദേഹത്തിന് അനുശോചനം അർപ്പിക്കുവാൻ പെർത്തിലെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിസംബർ 28 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ISWA കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ (28th December at 11am in the ISWA hall(67 Pinetree gully Road), Willetton) ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസിന്റെ 137-ാ മത് സ്ഥാപക ദിനാചരണവും,പി. ടി. തോമസ് അനുസ്മരണവും നടത്തുന്നു.

അന്നേദിവസം പെർത്തിലെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്‌ അനുഭാവികളും ഒത്തുചേരും.ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസ്‌ വെൽ വിഷർസ്, പെർത് ആണ് ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.