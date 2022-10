ഇന്ത്യക്കാരനെ കുത്തിയത് 11 തവണ, പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു; ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വിദ്യാർഥി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

സിഡ്നി∙ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിക്കു നേരെ ആക്രമണം. 11 തവണ കത്തികൊണ്ടു കുത്തേറ്റതിനെ തുടർന്നു പരുക്കേറ്റ ആഗ്ര സ്വദേശി ശുഭം ഗാർഗ് (28) എന്ന വിദ്യാർഥി ഗുരുതര നിലയിൽ ആശുപത്രിയിലാണ്. 27 കാരനായ അക്രമിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



ഒക്ടോബർ 6നാണു സംഭവം നടന്നത്. ഐഐടി ബിരുദധാരിയായ ശുഭം ഗാർഗ്, സിഡ്നിയിലെ ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്ൽസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിയാണ്.

മദ്രാസ് ഐഐടിയിൽ നിന്നു ബിരുദമെടുത്ത ശേഷം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് ശുഭം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോയത്. ആക്രമണം നടന്ന ദിവസം രാത്രി 10.30ന് എടിഎമ്മിൽ നിന്നു പണം പിൻവലിച്ച ശേഷം തിരികെ നടക്കുമ്പോൾ കത്തിയുമായെത്തി ഒരാൾ പണം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൊടുക്കാൻ തയാറാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് 11 തവണ മാരകമായി കുത്തിയ ശേഷം ഓടിരക്ഷപെട്ടു.

മുഖത്തും വയറിലും നെഞ്ചിലും നിരവധി മുറിവുകൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അക്രമി ഓടി രക്ഷപെട്ട ശേഷം ശുഭം സമീപത്തുള്ള വീട്ടിലേക്കു പരുക്കുകളോടെ കയറി ചെല്ലുകയായിരുന്നു. ആ വീട്ടുകാരാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. വയറിൽ 11 മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. ശുഭത്തിന്റെ സഹോദരൻ

ഓസ്ട്രേലിയിലെത്താൻ വീസക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടു ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കണമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അഭ്യർഥിച്ചു.

അക്രമത്തിനു ശേഷം അവിടെ നിന്നു കടന്നു കളഞ്ഞയാളെ പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇയാൾക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനാണു കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശുഭത്തിനു മുൻപരിചയമുളളയാൾ അല്ല അക്രമിയെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

