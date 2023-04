കോതമംഗലം∙ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നഴ്സ് ആയ അഭിഷേക് ജോസ് സവിയോ (37) ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ചു. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ചു ഹ‍ൃദയാഘാതം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചത്തെ അവധിക്കു നാട്ടിലെത്തി തിരികെ മടങ്ങനായി നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയതായിരുന്നു.

കുഴഞ്ഞുവീണ അഭിഷേകിനെ അടിയന്തര ശുശ്രൂഷ നല്‍കി അങ്കമാലി ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണു മരിച്ചത്.അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിൽ അധികമായി ക്യൂന്‍സ്‌ലാന്റിലെ കെയിന്‍സില്‍ നഴ്‌സായിരുന്നു. കെയിന്‍സ് മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിരുന്ന അഭിഷേകിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വേര്‍പാടിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ക്യൂന്‍സ്‌ലാന്റിലെ മലയാളി സമൂഹം.

ക്യൂന്‍സ്‌ലാന്റില്‍ നഴ്‌സ് ആയ ജോസ്‌നയാണ് ഭാര്യ. മക്കള്‍: ഹെയ്‌സല്‍ (4 ), ഹെയ്ഡന്‍ (1 ). ഇന്‍ച്ചൂര്‍ പുന്നവേലില്‍ പരേതനായ ജോയ് കുര്യാക്കോസും സ്വപ്ന ജോയിയുമാണ് മാതാപിതാക്കൾ. സംസ്‌ക്കാരം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു പടമുഖം തിരുഹൃദയ ക്‌നാനായ കത്തോലിക്ക ഫോറോന ദേവാലയത്തില്‍.

