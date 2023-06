നെയ്‌റോബി∙ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കെനിയയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ നെയ്‌റോബിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ 21–ാമത് പ്രതിഷ്ഠാവാർഷികവും തിരുഉത്സവവും മേയ് മാസം 24 മുതൽ 29 വരെ ആഘോഷിച്ചു. നെയ്‌റോബിയിലെ ഒരുകൂട്ടം അയ്യപ്പഭക്തന്മാരുടെ ശ്രമഫലമായി 2002 മേയ് മാസം 26–ാം തീയതി ആണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നടന്നത്.

ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ ജാതവേദൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വിശേഷാൽ പൂജകളും ഹോമങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തിയ പൂജാരിമാരായ സൂര്യനാരായണൻ നമ്പൂതിരി, മധു നമ്പൂതിരി എന്നിവർക്കൊപ്പം നെയ്‌റോബി ക്ഷേത്രം പൂജാരിമാരായ ഷാജു നമ്പൂതിരി, വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി എന്നിവരും വിശേഷാൽ പൂജകളിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരൻമാർ വിവിധ സംഗീത പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രശസ്ത കർണാടക സംഗീതജ്ഞ ഡോ. എൻ.ജെ. നന്ദിനിയും കൂട്ടരും നടത്തിയ സംഗീത കച്ചേരികൾ നെയ്‌റോബിയിലെ എല്ലാവരും വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചു. നാദസ്വര കലാകാരൻ വെച്ചൂർ കണ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാദസ്വര കച്ചേരിയും നടത്തുകയുണ്ടായി.

ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി 28നു രാവിലെ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള സാരിയുടുത്തു എടുത്ത താലപ്പൊലി അതിഗംഭീരമായിരുന്നു. പ്രസ്തുത താലപ്പൊലി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നഗരം ചുറ്റി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരിച്ചു എത്തിച്ചേർന്നു. തുടർന്ന് ബ്രഹ്മശ്രീ ജാതവേദൻ തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പടിപൂജ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഏകദേശം 1000 ത്തിനുമേൽ ഭക്തജനങ്ങൾ പൂജാകർമ്മങ്ങളിലും ഉത്സവത്തിനും പങ്കെടുത്തു.

എല്ലാ ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിലും നൈറോബിയിലെ വനിതാ അയ്യപ്പഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയായ അമ്പലം ഗ്രൂപ്പ് കേരളാ സദ്യയടക്കം ഉള്ള ആഹാരവും എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും വിളമ്പുകയുണ്ടായി. ഈ അവസരത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും തച്ചുശാസ്ത്ര പ്രകാരം വെള്ളിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ഉത്സവമൂർത്തിയും നെയ്‌റോബി വാസന് സമർപ്പിച്ചു.

നെയ്‌റോബി അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ കൊടിമരത്തിന്റെ പണികൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുകയാണെന്നും ധ്വജപ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മങ്ങൾ 2024 ൽ നടക്കുന്ന തിരുഉത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി നടത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായും ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് സെക്രട്ടറി പ്രവീൺ നായർ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

English Summary: The festival was celebrated at Nairobi Ayyappa Temple