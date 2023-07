പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി ചൈന; 15 മരണം, നാല് പേരെ കാണാതായി

ബെയ്ജിങ് ∙ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പതിനഞ്ച് മരണം. പ്രളയത്തിൽ നാല് പേരെ കാണാതായിയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മധ്യ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് അധികൃതർ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.



Read also: യുവതിയെ നിലത്തിട്ട് പെപ്പർ സ്പ്രേ പ്രയോഗിച്ച് യുഎസ് പൊലീസിന്‍റെ അതിക്രമം; വിഡിയോ വൈറൽ

ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സുരക്ഷിത്വമാകുന്നതിന് അധികാരികൾ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിന് ഉത്തരവിട്ടു.

‘‘എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെയും പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നേരിടാൻ നേതൃത്വം വഹിക്കും. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്വത്തിനും മുൻഗണന നൽകണം. എല്ലാത്തരം നഷ്ടങ്ങളും കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.’’ – ഷി ചിൻപിങ്ങിന് വ്യക്തമാക്കി.

മലയിടച്ചലിനെ തുടർന്ന് ചോങ്‌കിങ് മേഖലെയിലെ റെയിൽപാളം തകർന്നു. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഏകദേശം 85,000 ആളുകളെ മാറ്റിപാർപ്പിച്ചതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: 15 Killed, Many Missing After Heavy Rain In China: Report