മെൽബൺ∙ മെൽബണിൽ പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ സേതുനാഥ് പ്രഭാകറിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ നോവൽ ' പേര് ശ്രീരാമൻ ' പുറത്തിറങ്ങി. കലയുടെയും പ്രണയത്തിന്റെയും ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങൾ നോവലിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാം. ഇൻസൈറ്റ് പബ്ലിക്ക ആണ് പ്രസാധകർ. ഈ പുസ്തകം Amazon, Flipkart, insight publica website എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.

