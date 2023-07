മലേഷ്യയിൽ കാന്തപുരത്തിന് ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പ്

ക്വാലാലംപുർ ∙ അ‍ഞ്ച് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് മലേഷ്യയിലെത്തിയ കാന്തപുരം എ. പി. അബൂബക്കർ മുസ് ലിയാർക്ക് ഊഷ്മള വരവേൽപ്പ്. കാന്തപുരത്തെ സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും മർകസ് ഗ്ലോബൽ മലേഷ്യ ചാപ്റ്റർ പ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹീമും കാന്തപുരവും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അധ്യാപനവും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ കാന്തപുരത്തെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ കാന്തപുരം പങ്കെടുക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹീമിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് കാന്തപുരം മലേഷ്യയിലെത്തിയത്.

English Summary: Hearty welcome for Kanthapuram in Malaysia