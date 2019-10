മാർത്തോമ്മാ യുവജന സഖ്യം 20–ാം ഭദ്രാസന കോൺഫറൻസ് സുവനീർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഫിലഡൽഫിയ ∙ ചരിത്ര നഗരമായ ഫിലഡൽഫിയായിലെ ക്രിസ്തോസ് മാർത്തോമ്മാ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പോക്കണോസിൽ നടന്ന 20–ാം ഭദ്രാസന യുവജന സഖ്യം കോൺഫറൻസിന്റെ ഉദ്ഘാടനചടങ്ങിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായ സുവനീർ പ്രകാശനം നോർത്ത് അമേരിക്കാ യൂറോപ്പ് ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോ. ഐസക് മാർ ഫീലക്സിനോസ് പ്രകാശന കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു. അടൂർ– മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോ. ഏബ്രഹാം മാർ പൗലൊസ് തിരുമേനിക്ക് ആദ്യ പ്രതി കൈമാറി. ജസ്റ്റിൻ ജോസ് സുവനീറിന്റെ മുഖ്യപത്രാധിപരായി പ്രവർത്തിച്ചു.

Be the Light : Walk in the Light എന്ന കോൺഫറൻസിന്റെ ചിന്താവിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ഗ്രന്ഥ രചയിതാക്കൾ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ്. കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ട സുവനീർ. ഭദ്രാസനത്തിലെ യുവജന സഖ്യാംഗങ്ങളുടെ മറ്റു ലേഖനങ്ങളും കഥകളും കവിതകളും ഈ സ്മരണികയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.



അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായ പ്രമുഖരും, അഭ്യുദയകാംഷികളും കോൺഫറൻസിനെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നൽകി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹകരിച്ച ഏവരോടുമുള്ള നന്ദി ചടങ്ങിൽ സുവനീർ കൺവീനർ ജസ്റ്റിൻ ജോസ് അറിയിച്ചു. സുവനീർ മികവുറ്റതാക്കുന്നതിന് റവ. അനീഷ് തോമസ് തോമസ്, ജസ്റ്റിൻ ജോസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ഒരു കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.



സുവനീറിന് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.